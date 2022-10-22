جميلة البوابة: نصائح سهلة لصبغ شعرك في المنزل يشكو الكثير من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا من الشعر الرمادي. وبالطبع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق هم أكثر عرضة للشيب الذي يستمر في الازدياد. لقد لوحظ أن استخدام صبغات الشعر الكيميائية القاسية التي تحتوي على الكبريتات والبارابين والفثالات تؤدي إلى زيادة شيب الشعر. لذلك يبحث الكثير من الناس عن طرق بديلة للتعامل مع هذا الخطر. تعالوا نتعرف على فوائد ألوان الشعر القائمة على الحناء.

جميلة البوابة: نصائح سهلة لصبغ شعرك في المنزل

تغذية الشعر

أولاً وقبل كل شيء ، يجب على المرء أن يختار نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية يساعد في تغذية الشعر. تعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين B6 و B12 مثل التفاح والموز والتوت والشوفان والأسماك وغيرها مصدرًا رائعًا للتغذية. تعتبر زيوت السمك على شكل كبسولات طريقة رائعة للحصول على تغذية مباشرة في صورة مركزة. فيتامين د المتوفر من أشعة الشمس المباشرة مفيد أيضًا في زيادة إنتاج الميلانين في جذر الشعر. تساعد الأملا والأفوكادو والشوكولاتة الداكنة والبروكلي أيضًا في إنتاج الميلانين ، وبالتالي تحسين صحة الشعر والتحكم في الشيب المبكر. يعتبر الكاجو واللوز مع تضمين حمض الفوليك في النظام الغذائي اليومي الطريقة المثلى لمحاربة الشعر الرمادي بشكل طبيعي.

ومع ذلك ، إذا كنت قد بدأت بالفعل في الحصول على شعر رمادي ، فقد حان الوقت لتغطيته. نظرًا لأن الصبغات الكيميائية القاسية تؤدي إلى شعر غير صحي وهش وباهت ، فإن البحث عن طرق طبيعية ونباتية وعضوية لتلوين الشعر في المنزل هو الحل الأمثل. منذ العصور القديمة ، تستخدم النساء وكذلك الرجال في العديد من الثقافات الحناء لصبغ شعرهم. مع توفر أوراق الحناء بسهولة ، كل ما كان على المرء فعله هو نتفها وتحويلها إلى عجينة وتطبيق هذا المعجون لمدة 2-3 ساعات للحصول على أفضل النتائج.

جميلة البوابة: نصائح سهلة لصبغ شعرك في المنزل

نصائح لصبغ الشعر بالحناء الطبيعية

يجب على المرء اختيار أفضل الألوان التي تناسب شخصيته، وقد يتراوح الاختيار من البني الطبيعي ، والأسود ، والنحاسي ، والبرغندي ، والأشقر الداكن إلى الماهوجني، والبني الشوكولاتة ، والفضي ، والأشقر السويدي ، والأشقر الذهبي أو الأشقر الرمادي. الحناء لا تصبغ الشعر فقط ، لكنها توفر تغذية مثالية أيضًا. الحناء الممزوجة بالأعشاب مثل زيت الجوا ، والأملا ، والمالفا ، والغرنا ، والباباسو مع خيرات أعشاب الأيورفيدا التي تأتي مع أدوات تطبيق سهلة التطبيق هو الحل الأمثل. سيؤدي ذلك إلى تغذية الشعر بشكل أكبر ، وتجديد فروة الرأس بالمغذيات ، كما يساعد في شفاء فروة الرأس وكذلك علاج التهاب الجلد . يجب على المرء الاهتمام بالمكونات الأخرى لأي صبغة تستخدمه. على سبيل المثال ، هناك العديد من ألوان الشعر ، بما في ذلك صبغة الحنة ، التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية. وبالتالي ، لا تنس التحقق من الملصق الخاص بالمكونات العضوية والطبيعية والنباتية قبل الشراء . التطبيق بسيط للغاية وبعد بضع خطوات ، يمكن أن يستمر التلوين لفترة أطول على الشعر. لا تستخدم كريمات الحناء العشبية مواد كيميائية قاسية لفتح بشرة الشعر مثل الأمونيا أو مشتقات الأمونيا (إيثانولامين وديثانولامين وتريثانولامين) ، لذلك من الضروري ترسيب الحناء جيدًا على الخصل (خاصة على الشهر الأبيض) للحصول على المزيد من كثافة اللون. من المهم أيضًا استخدام الشامبو الخالي من الكبريتات قبل التلوين للمساعدة في فتح بشرة الشعر ، وهذا هو السبب في أهمية استخدام البلسم بعد التلوين لإغلاقها. يجب اتباع وقت راحة كل منتج للحصول على نتائج مرضية ولون نابض بالحياة . يمكن تطبيق اللون كل 20 يومًا أو حتى أكثر اعتمادًا على نمو الجذور. لتلخيص ذلك ، اللجوء إلى ألوان الشعر القائمة على الحناء بدلاً من المواد الكيميائية القاسية ، فهي الطريقة الأكثر طبيعية لتلوين وتجديد شعرك .

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