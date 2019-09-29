جميلة البوابة: نصائح للعناية بالشعر الخفيف والمتساقط

هل تعاني من مشكلة تساقط الشعر؟ يمكن أن يؤدي التساقط المستمر للشعر الى الصلع. لذلك حرصنا اليوم على أن نقدم لك عدة نصائح لمعالجة الشعر الضعيف والمتساقط.

أولاً يجب ان تعرفي أن هناك عدة عوامل وأسباب قد تؤدي إلى تساقط الشعر مثل عدم الاعتناء به وعدم اتباع نظام غذائي صحي وسليم مع تجاهل بعض العناصر والمواد الغذائية التي تمد فروة الرأس بالتغذية السليمة وبالتالي تساعد على تقوية خصلات الشعر وتمنع من ضعفه وتساقطه وتقصفه.

تعتبر التغذية السليمة مع ممارسة الرياضة من أهم النصائح التي يمكنكِ اتباعها والتي تساعد على تقوية شعركِ وتمنع تساقطه ومن أهم هذه الأطعمة الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والكثير من المعادن والعناصر الرئيسية من أهمها الطماطم والجزر والبروكلي والملفوف والبرتقال والليمون. كذلك المأكولات البحرية الغنية بأحماض الأوميجا الثلاثية التي تحافظ على بصيلات الشعر من التساقط. لابد من ممارسة التمارين الرياضية باستمرار لأنها تقضي على الشعور بالقلق والتوتر المسبب لكثير من الأحيان في تساقط وتقصف وضعف الشعر.

تجنب الصبغات والتسريحات التي تشد الشعر لانها تسبب التهابات فروة الرأس التي تؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وبالتالي يبدأ الشعر بالتساقط بشكل كثيف وغزير. اهتمي بوضع الكريمات المرطبة والوصفات الطبيعية التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر ومنع تقصفها والحد من ضعفها وتلفها.

الابتعاد تمامًا عن استخدام السشوار أو مكواة الشعر لأنها تقضي على الشعر تمامًا. لكن يمكنكِ استخدام بعض الاقنعة والوصفات الطبيعية التي تساهم في فرد الشعر المجعد والتخلص من خشونته. مع ضرورة ترك الشعر منسدلًا لفترة طويلة وعدم ربطه وهو مبللًا لأنه قد يساعد على شد وسحب خصلات الشعر.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والتي تسبب التهابات لخصلات شعركِ وتجعل فروة الرأس تقوم بإفراز مركبات سوبر أوكسيد. التي تتسببّ في تساقط الشعر وتلفه. قبل النزول في الصباح استخدمي حمام الزيت الدافئ الذي يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس مع تنشيط الدورة الدموية التي تساهم في تقوية خصلات الشعر. قومي بتسخين مقدار قليل من زيت الزيتون أو زيت اللوز المر أو زيت جوز الهند أو أي نوع آخر من الزيوت الطبيعية النباتية ما بعد ذلك. قومي بدهن شعركِ بهذا الزيت وهو دافئًا مع تغطية شعركِ بفوطة مبللة بالماء الساخن واتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي شعركِ جيدًا واستخدمي شامبو جيد ومناسب لشعركِ.

وصفة الثوم الخارقة التي تساعد على إعادة نمو الشعر:

قومي بخلط حصين من الثوم المهروس مع ملعقتان من زيت الخروع وضعي الخليط على شعرك مع التدليك جيدًا ثم اتركيه نصف ساعة على شعركِ وأشطفيه.

يفضل أن تقومي بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا تجنبًا لتساقط الشعر.