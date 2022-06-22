جميلة البوابة: نصائح للعناية ببشرة المراهقات في سن المراهقة يعني ما بين (13 - 19 عاماً)، يجب أن تتعلم رعاية وتدليل بشرتك كل يوم باستخدام التقنية والمنتجات المناسبة.

كل ما تحتاجه هو أن تظل على دراية بالحالة والتغيرات التي يشعر بها جسمك داخليًا وخارجيًا والحفاظ على السيطرة على تجدد الجلد. المراهقون وحب الشباب ليسوا شيئا جديداً وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى هذه الحالة مثل القلق والتوتر في سن المراهقة ، والبلوغ ، والاختلالات الهرمونية ، وسوء نمط الحياة ، وتراكم الزيوت ، والإثارة لتجربة منتجات العناية بالبشرة الجديدة والمكياج ، وما إلى ذلك. ومن المثير للاهتمام أن بشرة المراهقين يمكن أن تتعافى بسرعة أكبر بكثير فقط إذا كان لديهم المعرفة والصبر المناسبين.

جميلة البوابة: نصائح للعناية ببشرة المراهقات

دعونا نقدم للمراهقات بعض نصائح العناية بالبشرة الهامة:

التنظيف

يعتبر المنظف اللطيف من أهم المنتجات. تجنب استخدام أجهزة التنظيف أو المقشرات أو الصابون الخشن لصنع الصابون في حال كنت في المرحلة النشطة أو كنت تعاني من قشور حية أو التهاب أو احمرار أو أي نوع من الحساسية. دع طبيب الجلدية الخاص بك يقرر روتينك والعناية بالبشرة.

اقتراحات:

البشرة الدهنية - استخدم منظفًا يحتوي على 0.5٪ من حمض الساليسيليك أو حمض اللاكتيك. ستكون المكملات التي تحتوي على فيتامين أ أو الزنك مثالية. نوصي بالتنظيف المزدوج باستخدام رغوة أو منظفات أساسها الجل لأن غسولات الوجه هذه تمتص الأوساخ والسموم الزائدة . البشرة الجافة - المنظفات التي تعتمد على الحليب أو الكريم مثالية. يُنصح بفيتامين E بشكل أفضل للحفاظ على توازن الرطوبة الطبيعي . البشرة الحساسة - يتم تحضير ماء ميسيلار باستخدام المياه النقية والجلسرين ومركبات التنظيف المماثلة الأخرى التي لها فوائد موازنة للبشرة وترطيبها .

التونر

تذكر أن تختار تونر لا يحتوي على أي كحول. يساعد التونر في فتح المسام ويحافظ على البشرة خالية من الزهم ، ولكن اختر تونرًا طبيعيًا مثل مستخلص ماء الورد أو تونر الشاي الأخضر التي تعد بموازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة وهي الأنسب للمراهقين.

المرطبات

تخلق المرطبات حاجزًا بين الجلد والبيئة المحيطة بنا. تعمل المرطبات كعوامل حماية من التلوث والأوساخ والشوائب أو أي نوع من التقلبات المزاجية التي تمر بها بشرتنا ... الترطيب ينعم خلايا بشرتنا ويعمل كغذاء حقيقي لبشرتنا.

الجافة والمختلطة - تركيبة أساسها الزيت والحليب والقشدة لبشرة مشرقة

الدهنية والحساسة - مرطب خفيف الوزن وغير لزج وغير دهني وخالي من الزيوت

جميلة البوابة: نصائح للعناية ببشرة المراهقات

نصائح للتذكر:

غسل المكياج قبل النوم

اتبعي روتين العناية بالبشرة صباحاً ومساءً بانتظام بالتشاور مع أخصائي

اتبعي نظام غذائي متوازن بكمية كافية من الماء والخضر والفواكه والمكسرات

تجنبي ملامسة وجهك بشكل متكرر

تجنبي العبث بالبثور وحب الشباب

خذي قسطًا كافيًا من النوم المريح، واسترخِي من كل الضغوط ، ومارس الرياضة، والتمارين ، واليوغا ، وركوب دراجات ، وما إلى ذلك .

تجنبي بودرة الوجه

تجنبي مشاركة أدوات ومنتجات المكياج مع الآخرين وتنظيفها على فترات منتظمة

أضيفي العناية لشفتيك ويديك

تجنبي استخدام المناديل المبللة

ضعي أي قناع طيني جيد من اختيارك أسبوعيًا

أخيرًا والأهم ، لا تفوتي استخدام واقي الشمس يوميًا سواء كنت في الخارج أو في الداخل

جميلة البوابة: نصائح للعناية ببشرة المراهقات

خلطات للمراهقين مناسبة لجميع أنواع البشرة:

دقيق الشوفان + عسل + حليب + ماء الورد

ضعي العجينة على وجه نظيف واتركيه حتى يجف لمدة 20 دقيقة

استخدمي ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب على أصابعك لفرك وجهك بالمادة الجافة

اغسلي الوجه بالماء المقطر

لا تستخدمي أي منشفة وجه أو مناديل ورقية مباشرة بعد الغسيل لتجفيف وجهك

اتركيه ليجف طبيعيا في الهواء

ضعي مرطبًا متبوعًا بواقي من الشمس بعد ساعة على الأقل

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