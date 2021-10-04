جميلة البوابة: نصائح لمكافحة الشيب المبكر الشعر الصحي اللامع هو علامة على الصحة العامة الجيدة والشباب. يمكن للشعر أن يغير مظهر الشخص بشكل كبير ويوفر الشعور بالثقة بالنفس. يقول بعض الباحثين أنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في كيفية نظر الآخرين إلى المرء. ومع ذلك ، هناك شيء واحد يزعج الناس في جميع الأعمار عندما يتعلق الأمر بشعرهم - الشيب. مع تقدم الناس في العمر ، من الطبيعي أن يتغير لون شعرهم. لكن الشعر الأبيض يمكن أن يظهر الآن في أي وقت تقريبًا في حياة المرء. في هذه الأيام، حتى المراهقون والشباب في العشرينات من عمرهم بدئوا يلاحظون ظهور الشعر الأبيض. يُعرف هذا بالشيب المبكر وأصبح مصدر قلق متزايد لجيل الشباب اليوم.

جميلة البوابة: نصائح لمكافحة الشيب المبكر

ما الذي يسبب الشيب المبكر للشعر؟

الوراثة: في بعض الحالات ، يمكن أن يكون شيب الشعر بسبب الجينات. تتكون الجينات من الحمض النووي. في مثل هذه الحالات، يصبح من الصعب فعل أي شيء حيال ذلك. العرق له أيضًا دور. يمكن أن يبدأ الشيب المبكر عند الأشخاص من العرق الأبيض بعمر 20 عامًا.

التلوث: العيش في المدن ، نواجه التلوث بشكل يومي. هذا التلوث البيئي يجعل بصيلات الشعر لدينا ضعيفة.

الإجهاد: يمكن أن يكون الشيب المبكر للشعر ناتجًا عن ارتفاع ضغط الدم والتوتر والقلق. الشعر الذي يتساقط بسبب الأسباب المذكورة أعلاه يمكن أن ينمو إلى اللون الرمادي مرة أخرى.

التدخين: أشارت الدراسات البحثية إلى وجود علاقة معنوية بين شيب الشعر والتدخين لجميع الفئات العمرية.

نقص في النظام الغذائي: عدم وجود فيتامينات كافية مثل فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ وكذلك الحديد والزنك يمكن أن يسبب شيب الشعر وتساقطه. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات النحاس إلى الشيب المبكر أيضًا. من ناحية أخرى ، قد تساهم الأطعمة المعبأة أو غير المرغوب فيها أو المكررة أو المصنعة في زيادة الشيب.

الحالات الطبية: قد تزيد أمراض المناعة الذاتية من خطر إصابة الشخص بشيب الشعر المبكر. داء الثعلبة ، وهو اضطراب جلدي في المناعة الذاتية يسبب تساقط الشعر في فروة الرأس والوجه ومناطق أخرى من الجسم ، يرتبط أيضًا بالشعر الأبيض. بسبب نقص الميلانين ، يميل الشعر إلى اللون الأبيض عندما يعود.

منتجات الشعر الكيميائية: يمكن أن تساهم صبغات الشعر الكيماوية ومنتجات الشعر حتى الشامبو في ظهور الشيب المبكر للشعر. تحتوي العديد من هذه المنتجات على مكونات ضارة تقلل من الميلانين. يعتبر بيروكسيد الهيدروجين ، الذي يستخدم في العديد من صبغات الشعر، أحد هذه المواد الكيميائية الضارة. يؤدي الاستخدام المفرط للمنتجات التي تبيض الشعر في النهاية إلى تحوله إلى اللون الأبيض. من خلال التشخيص والعلاج الصحيحين ، يمكن إيقاف تطور الشعر الأبيض وعكس مساره في بعض الحالات. يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن والعناية الجيدة بالشعر أيضًا. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، لا رجوع في العملية.

جميلة البوابة: نصائح لمكافحة الشيب المبكر

نصائح رائعة تحارب شيب الشعر المبكر:

لا تستخدم الشامبو القاسي: من المعروف أن المواد الكيميائية القاسية في الشامبو والبلسم تؤثر على بصيلات الشعر ، مما يتسبب في تساقط الشعر وشيبه. يحتوي الشامبو على العديد من المواد الكيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين الذي يمكن أن يساهم في ظهور الشيب المبكر للشعر.

غسل الشعر بالماء النظيف: يمكن أن يضعف الماء الملوث الجذور ويمكن أن يضر بشعرنا. يرطب الماء أجسامنا وينظم نظام الدورة الدموية لدينا ويزيت بصيلات الشعر. الماء هو المصدر الرئيسي للمعادن التي تعتبر أهم العناصر الغذائية للشعر. وهذا بدوره يحفز نمو الشعر.

الإقلاع عن التدخين: المدخنون أكثر عرضة 2.5 مرة لبدء ظهور الشعر الرمادي قبل سن 30 مقارنة بغير المدخنين.

تناول الفيتامين: المكملات الغذائية الصحية تحتوي على فيتامينات قابلة للمضغ للبالغين. مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية. تحارب هذه الفيتامينات جميع مشاكل شعرك ، وتعزز صحة البشرة والأظافر مما يمنح الشعر المتدفق كل يوم. تحتوي هذه المكملات على الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لشعر صحي.

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