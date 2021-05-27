جميلة البوابة: نصائح هامة للتحكم في الوزن أثناء الدورة الشهرية

عندما تتبعين نظامًا غذائيًا صحيًا للتخلص من الكيلوجرامات لفترة طويلة، ستلاحظين بسهولة زيادة مفاجئة في الوزن بالقرب من دورتك الشهرية...

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يمكن أن يكون التقلب في مقياس الوزن محبطًا للغاية ، خاصةً عندما تفعلين كل شيء بشكل صحيح للبقاء على المسار الصحيح. لكن ثقي بنا ، فأنت لستِ وحدك وليس خطأك.

نصائح للتحكم في الوزن

زيادة الوزن في فترة الدورة الشهرية لا تعني أنك قد اكتسبتِ الوزن. إن مجرد احتباس الماء يحدث بسبب التغير في مستوى الهرمونات والإفراط في تناول الأطعمة المالحة وغير الصحية. زيادة وزن الماء مؤقتة وتفقدها في غضون أسبوع بعد انتهاء دورتك الشهرية. يمكن إدارة هذه المشكلة بسهولة باتباع بعض النصائح البسيطة:

التحكم في اشتهاء الطعام

تكتسب معظم النساء 1 إلى 2 كيلوغرام من وزن الماء قبل الدورة الشهرية. يحدث هذا بسبب ارتفاع مستوى هرمونات الدورة الشهرية والرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية قبل الدورة الشهرية. غالبًا ما تزيد التقلبات المزاجية الشديدة قبل الدورة الشهرية من الرغبة في تناول الأطعمة الدسمة والمالحة. بينما لا يمكنك فعل أي شيء حيال الهرمونات، يمكنك بسهولة التحكم في رغباتك عن طريق زيادة تناول الأطعمة الصحية.

الحفاظ على الرطوبة

يمكن أن يكون الجفاف سببًا آخر لاحتباس الماء في الجسم. عندما لا نشرب الكثير من الماء في يوم واحد ، يبدأ جسمنا في الاحتفاظ بالسوائل. علاوة على ذلك ، أكل الكثير من الأطعمة المالحة ، يسبب احتباس السوائل. حاول شرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء في اليوم. يمكنك أيضًا شرب ماء جوز الهند.

البقاء على الطريق الصحيح

قد تكون الزيادة في الوزن مخيبة للآمال بعض الشيء ، لكن يجب ألا تتخلى عن هدفك في إنقاص الوزن. من المثير للدهشة ، أنه خلال أسبوع قبل الدورة الشهرية ، يحرق جسمك سعرات حرارية أكثر بنسبة 10 في المائة من المعتاد. لذا ، ابق قويا واستمر. حاول التمسك بهدفك عن طريق تناول نفس الكمية من السعرات الحرارية.

التمرن بانتظام

من الشائع أن تعتقد النساء أنهن يجب ألا يمارسن الرياضة اثناء الدورة لأن ذلك قد يؤدي إلى تشنجات مفرطة. لكنها في الواقع العكس تماما. لا ضير من ممارسة الرياضة في هذه الفترة. إذا كنت تشعر بالألم فيمكنك ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوجا. يمكن أن تساعد هذه التمارين منخفضة التأثير في تقليل تقلصات الدورة الشهرية وتهدئة عقلك.

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