جميلة البوابة: نصائح هامة للعناية بالبشرة الدهنية في رمضان

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية مضاعفة وخاصة، هذه الخطوات البسيطة والسهلة لا تحتاج منك أكثر من 10 دقائق في اليوم وستساعدك في الحصول على بشرة رائعة كل صباح .

الترطيب

قومي برش بشرتك بماء الورد الذي سوف يرطب بشرتك طوال النهار. أما في الليل قبل النوم اختاري سيروم خفيف يناسب بشرتك واتركيه لدقيقتين ليجف، ومن ثم استخدمي المرطب المناسب لبشرتك الذي يحتوي على حمض الهيالورونيك.

تنظيف البشرة

يعتبر تنظيف البشرة الدهنية سر من أسرار الحفاظ على جمالها ومنع ظهور الحبوب والبثور السوداء والبيضاء، لذا اختاري المنظف المناسب لبشرتك والخالي من الزيوت والذي يحتوي على حمض الساليسليك ليعمل على إزالة الدهون والأوساخ من بشرتك وفي الوقت نفسه لا يتركها جافة.

الكريم الواقي من الشمس

اختاري كريم واقي من الشمس خالي من الزيوت ومناسب لبشرتك الدهنية، وطبقيه قبل الخروج من الشمس بعشر دقائق وضعي كمية كافية منه.

التقشير

تحتاج البشرة الدهنية للتقشير اليومي اللطيف دون أي استثناء، لذا قومي بتقشير بشرتك باستخدام انواع تحتوي على حمض الغليكوليك التي تعمل على تقشير الوجه والتخلص من الزيوت الزائدة على البشرة والخلايا الميتة.

النوم

يحتاج الجسم لـ7 ساعات متواصلة من النوم في اليوم على أقل تقدير، لذا احرصي على النوم في وقت مبكر من الليل لتستطيعي الاستيقاظ وقت السحور. النوم المتواصل والعميق سوف يجعلك تحصلين على بشرة شابة ونضرة وحيوية.

درجة حرارة الغرفة

يفضل أن تكون درجة حرارة الغرفة مائلة إلى البرودة لأن ذلك يخفف من إفراز البشرة للزهم وبالتالي تستيقظين مع بشرة نضرة وغير لامعة.

