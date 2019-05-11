جميلة البوابة: نواة التمر لاطالة الرموش 

وصفة بسيطة سحرية فعّالة النتيجة لتقوية رموشك وتطويلها بكل أمان، مصنوعة من نواة التمر وزيت الخروع وزيت الزيتون والذي لا يساعد على تطويل الرموش وحسب، بل يرطب الرموش ويقويها.

وصفة نواة التمر وزيت الخروع:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

15 نواة التمر

2 ملعقة كبيرة زيت خروع

التحضير:

- في قدر مناسب نضع نواة التمر على نار هادئة لمدة ربع ساعة ثم تطحن حتى تصبح بودرة، ثم أضيفي إلى البودرة زيت الخروع وزيت الزيتون وقلبي جيداً.

- إستخدمي هذا الخليط يومياً بدهنه على رموشك ليلاً، ثم يغسل في الصباح بالماء الفاتر.