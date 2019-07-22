جميلة البوابة: هذا الزيت سوف يجعل بشرتك تتوهج

هل نظرت إلى صورك القديمة وشعرت أن بشرتك تبدو باهتة أكثر من ذي قبل! من التلوث إلى علامات الشيخوخة المبكرة ، يبدأ الجلد في فقدان توهجه ، مما يجعله يبدو باهتًا وبلا حياة. بدلاً من شراء الكريمات الراقية والذهاب للعلاج السريري ، يمكنك الاستثمار في زيت واحد فقط. نعم. نحن نتحدث عن زيت الجوجوبا ، الذي يمكنه أن يفعل العجائب لبشرتك. واليك فوائده:

للبشرة ناعمة وجميلة

زيت الجوجوبا يجعل البشرة ناعمة وجميلة. ضعيه على وجهك ويديك قبل الذهاب إلى السرير. اغسليه في الصباح. خواصه المرطبة ستخلق حاجزًا يحافظ على رطوبة بشرتك.

يشفي الجلد

يتمتع زيت الجوجوبا بخصائص مضادة للالتهابات ، ويعرف بأنه يساعد على حل مشاكل الجلد مثل الأكزيما والوردية. تنقع كرة قطنية وتستخدم مرتين يوميًا.

جيد للبشرة الدهنية أيضًا

خلافا للاعتقاد الشائع ، لا يسد زيت الجوجوبا مسام الجلد. فهو غير دهني ويمنع إفراز الزيت المفرط. إنه جيد للبشرة الدهنية ، لأنه يتحكم في إنتاج الزهم.

يحارب التجاعيد

إنه مصدر غني بفيتامين E ويساعد على التخلص من الجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة الجلد. يمكن أن يساعد استخدام زيت الجوجوبا بشكل منتظم في التعامل مع التجاعيد. يحتوي زيت الجوجوبا على مضادات أكسدة وهو مطهر، مما يساعد على علاج حب الشباب والرؤوس السوداء.

يعزز الكولاجين

هذا الزيت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين. إنه بروتين أساسي يوفر مرونة للبشرة ، مما يجعل بشرتك أكثر حيوية.