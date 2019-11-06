جميلة البوابة: هذا الزيت سوف يجعل بشرتك تتوهج

هل تنظرين إلى صورك القديمة وتشعرين غالبًا أن بشرتك تبدو باهتة أكثر من ذي قبل الآن؟ نحن سنخبرك السبب! من التلوث إلى علامات الشيخوخة المبكرة ، يبدأ الجلد في فقدان توهجه ، مما يجعله يبدو باهتًا وبلا حياة. بدلاً من شراء الكريمات الباهظة والذهاب للعلاج السريري، يمكنك الاستثمار في زيت واحد فقط. نعم. نحن نتحدث عن زيت الجوجوبا ، الذي يمكن أن يفعل العجائب لبشرتك. لقد قمنا بوضع خمس فوائد تجميلية لهذا الزيت تعرفي عليها الآن:

لبشرة ناعمة وجميلة

زيت الجوجوبا يجعل البشرة ناعمة وجميلة. ضعيه على وجهك ويديك قبل الذهاب إلى السرير. اغسليه في الصباح. خواصه المرطبة ستخلق حاجزًا يحافظ على رطوبة بشرتك.

يشفي الجلد

يتمتع زيت الجوجوبا بخصائص مضادة للالتهابات ، ويعرف عنه علاجه لمشاكل الجلد مثل الأكزيما والوردية. امسحي وجهك بالكريم بكرة قطنية مرتين يوميًا.

جيد للبشرة الدهنية أيضًا

خلافا للاعتقاد الشائع ، لا يسد زيت الجوجوبا مسام الجلد. إنه غير دهني ويمنع إفراز الزيت المفرط. إنه جيد للبشرة الدهنية ، لأنه يتحكم في إنتاج الزهم.

يحارب التجاعيد

إنه مصدر غني بفيتامين E ويساعد على التخلص من الجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة الجلد. يمكن أن يساعد استخدام زيت الجوجوبا بشكل منتظم في التعامل مع مشاكل البشرة والتجاعيد. يحتوي زيت الجوجوبا على مضادات أكسدة وهو مطهر ، مما يساعد على علاج حب الشباب والرؤوس السوداء.

يعزز الكولاجين

هذا الزيت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين. إنه بروتين أساسي يوفر مرونة للبشرة ، مما يجعل بشرتك أكثر حيوية.