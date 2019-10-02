جميلة البوابة: هذا المنتج يمكن أن يرفع معنوياتك

كلنا نتفق على حقيقة أن الماكياج لديه القدرة السحرية لجعلنا نشعر بالانسجام أكثر ، على الأقل من الخارج. خاصة في الأيام التي لا نشعر فيها برغبة في اختيار ملابس لطيفة أو القيام بتسريحة جديدة، يمكن لكمية قليلة من الماكياج ان تحسن مظهرك وتجعلك اكثر ثقة بنفسك.

ومع ذلك، انت لست بحاجة الى مجموعة كبيرة من الماكياج، بل انت بحاجة الى أحمر شفاه. على الرغم من أن الأمر يستغرق دقيقة أو دقيقتين فقط لتطبيق لون الشفاه المفضل لديك ، إلا أن طقوس تطبيقه يمكن أن تصنع العجائب وتجعلك تشعرين بمزيد من الثقة.

تعزيز الثقة!

هل سبق لك أن تساءلت عن سبب شعورك على الفور بثقة أكبر بعد وضع ظلال الشفاه المفضلة لديك؟

حتى في الأيام ، التي تشعرين بها بالراحة والانتعاش ، يمكن لظلال أحمر الشفاه المميز إعطائك دفعة فورية من الثقة، والشجاعة . وهذا ما اكتشفه بحث أجرته مؤسسة القلب البريطانية، فـ 26 في المائة من النساء شعرن بثقة أكبر عندما استخدمن ظل أحمر الشفاه المثالي.

اذا كنت لا تعرفين أو تملكين ظل أحمر الشفاه المثالي لك،ننصحك بزيارة اقرب متجر للماكياج والبحث جيداً عن هذا اللون الذي سيعزز ثقتك بنفسك كل يوم.