جميلة البوابة: هذه الأدوات يمكن أن تقتلك!

لا، نحن لا نحاول تخويفك أو شيء ما ، ولكن نقلاً عن دراسة زعمت أن اسفنجة الجمال المفضل لديك أو غيرها من منتجات المكياج يمكن أن تكون أرضًا خصبة للبكتيريا القاتلة.

وفقا لدراسة أجريت في جامعة أستون في أمريكا ، تم العثور على البكتيريا التي تهدد الحياة في منتجات الماكياج مثل الفرشاة والاسفنجة المخصصة لخلط كريم الأساس.

تشير الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من منتجات المكياج المستخدمة مثل اسفنجة الماكياج والماسكارا والملمع ملوثة بكمية كبيرة من الجراثيم التي قد تهدد الحياة.

وقال مؤلف الدراسة الصادرة عن جامعة أستون بالولايات المتحدة.: "إن منتجات الماكياج التي يستخدمها ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة يوميًا ملوثة ببكتيريا مميتة ، مثل E.coli و Staphylococci ، لأن معظمها لا يتم تنظيفه ويتم استخدامه بعد تواريخ انتهاء صلاحيتها".

على الرغم من أن معظم أنواع E. coli غير ضارة ، إلا أن بعضها يمكن أن يسبب الإسهال الدموي ، وحتى الفشل الكلوي والموت.

توصلت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي إلى أن البكتيريا التي يمكن أن تسبب أمراضًا تتراوح من الالتهابات الجلدية إلى التسمم بالدم إذا تم استخدامها بالقرب من العينين أو الفم أو الجروح موجودة في تسعة من أصل عشرة من المنتجات. ويزداد هذا الخطر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من البكتيريا االمميتة.

خلال الدراسة ، درس الباحثون إسفنجات الماكياج ذات شعبية كبيرة التي تستخدم لمزج كريم الأساس وتلطيف الوجه. فوجدوا أن اغلبها يحتوي على مستويات عالية من البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة - حيث لم يتم تنظيف الغالبية العظمى منها حوالي (93 في المائة) ، على الرغم من أن أكثر من الثلثين (64 في المائة) سقط على الارض في مرحلة ما أثناء الاستخدام.

ووجد الباحثون أن هذه المنتجات معرضة بشكل خاص للتلوث حيث أنها غالباً ما تكون رطبة بعد الاستخدام ، مما يخلق أرضًا خصبة مثالية للبكتيريا الضارة.

وينصح بتنظيف واستبدال هذه القطع الاسفنجية بشكل دائم بعد اتساخها مع ضرورة تجنب المشاركة في استخدام الفراشي والاسفنجات وتعقيمها بعد كل استخدام ووضعها في أماكن مخصصة وليس على الاسطح المكشوفة.