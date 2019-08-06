جميلة البوابة: هل الليزر مفيد لعلاج ندبات حب الشباب؟

يعتبر حب الشباب والندبات من المشاكل الشائعة التي تصيب البشرة. وانتشرت منذ فترة طريقة العلاج بالليزر لعلاج هذه المشكلة من جذورها. دعونا نتحدث عن بعض الأسئلة الشائعة حول العلاج بالليزر لعلاج حب الشباب والندبات.

ما هو علاج الليزر الأكثر شيوعًا لندبات حب الشباب؟

حصل جهاز الليز Fractional CO2 على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الامريكية ولاقى الجهاز استحسانًا في إزالة الندبات دون الإضرار بالبشرة المتبقية.

هل العلاج مؤلم؟

كلا، عادة ما يقوم الطبيب المعالج بوضع كريم مخدر موضعي قبل الاجراء ، مما يقلل من الاحمرار والشعور بعدم الراحة.

ما هي نتائج العلاج؟

ذلك يعتمد على نوع وعمق ومدة الندوب. بعض الأشخاص بحاجة الى جلسات متعددة من 6 إلى 10 للحصول على نتائج فعالة. عموما 50-80 % من ندوب يمكن تطهيرها بسهولة.

ما هو تأثير ما بعد العلاج على الجلد؟

يمكن أن يكون هناك احمرار ، تورم ، جفاف للبشرة، والذي يتلاشى بشكل عام في غضون خمسة أيام.

ما هي الاحتياطات المطلوبة بعد العلاج بالليزر؟

ينصح بوضع واقٍ من أشعة الشمس اعلى من 30، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدم الثلج لمدة 2-3 أيام. هذا يساعد في تقليل التورم والاحمرار.

هل يمكن دمجه مع علاجات أخرى؟

نعم ، يمكن للمريض الدمج بين علاج حب الشباب والليزر مع التقشير الكيميائي للحصول على نتائج أفضل.