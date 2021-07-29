جميلة البوابة: وصفات عطور طبيعية مذهلة للاستخدام اليومي

يمكن أن تكون اللمسة الأخيرة لروتينك اليومي رائحة عطرية لطيفة. كل شخص يريد عطرًا مميزًا له علامة تجارية خاصة به...
من ناحية أخرى ، قد يكون من الصعب العثور على شخص يرضي حواسنا ويكمل شخصياتنا. قد تجد جوانب مختلفة من الروائح المختلفة مثيرة للاهتمام ، ولكن كيف يمكنك اختيار النوع المناسب لك؟
بالمقارنة مع العطور الاصطناعية ، فإن العطور الطبيعية للزيوت الأساسية تدوم لفترة أطول. الباتشولي والورد وخشب الصندل والفانيليا والإيلنغ والبرتقال هي بعض الزيوت الغريبة التي يمكنك استخدامها لصنع عطرك.
وصفة رقم 1
أربع قطرات من الخزامى
أربع قطرات ليمون
قطرتان من البرتقال
قطرتان من الباتشولي
وصفة رقم 2
قطرتان من الياسمين
قطرة واحدة من الباتشولي
قطرة واحدة من خشب الصندل
الطريقة:
أضف أربع ملاعق صغيرة من الزيت الناقل إلى المزيج.
عند صنع العطور، فإن أفضل زيت يمكن استخدامه هو الجوجوبا.
للحصول على عطر لذيذ وفريد من نوعه ، ما عليك سوى تطبيق أي من التركيبات المذكورة أعلاه على مناطق النبض ، مثل معصميك ومؤخرة العنق والأذنين وتحت ذراعيك وداخل مرفقيك.
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