جميلة البوابة: وصفات عطور طبيعية مذهلة للاستخدام اليومي

يمكن أن تكون اللمسة الأخيرة لروتينك اليومي رائحة عطرية لطيفة. كل شخص يريد عطرًا مميزًا له علامة تجارية خاصة به...

من ناحية أخرى ، قد يكون من الصعب العثور على شخص يرضي حواسنا ويكمل شخصياتنا. قد تجد جوانب مختلفة من الروائح المختلفة مثيرة للاهتمام ، ولكن كيف يمكنك اختيار النوع المناسب لك؟

بالمقارنة مع العطور الاصطناعية ، فإن العطور الطبيعية للزيوت الأساسية تدوم لفترة أطول. الباتشولي والورد وخشب الصندل والفانيليا والإيلنغ والبرتقال هي بعض الزيوت الغريبة التي يمكنك استخدامها لصنع عطرك.

وصفة رقم 1

أربع قطرات من الخزامى

أربع قطرات ليمون

قطرتان من البرتقال

قطرتان من الباتشولي

وصفة رقم 2

قطرتان من الياسمين

قطرة واحدة من الباتشولي

قطرة واحدة من خشب الصندل

الطريقة:

أضف أربع ملاعق صغيرة من الزيت الناقل إلى المزيج.

عند صنع العطور، فإن أفضل زيت يمكن استخدامه هو الجوجوبا.

للحصول على عطر لذيذ وفريد ​​من نوعه ، ما عليك سوى تطبيق أي من التركيبات المذكورة أعلاه على مناطق النبض ، مثل معصميك ومؤخرة العنق والأذنين وتحت ذراعيك وداخل مرفقيك.