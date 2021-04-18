جميلة البوابة: 3 علاجات منزلية لإزالة الرؤوس السوداء في المنزل

الرؤوس السوداء هي في الأساس مسام جلدية تسد بالجلد الميت والافرازات الدهنية، والتي بدورها تنتج نتوءات ، ولكن يمكن إزالتها بسهولة في المنزل بمساعدة هذه العلاجات السهلة ...

الشاي الأخضر

لا داعي للتأكيد على فوائد الشاي الأخضر. عند وضعه على الوجه ، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على إزالة الشوائب وإزالة الرؤوس السوداء. كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة كبيرة من الأوراق الخضراء الجافة بالماء وعمل عجينة سميكة. ضعه لمدة 15-20 دقيقة على المناطق المصابة واشطفه بالماء الفاتر.

الطماطم

هذا علاج من مكون واحد ويمكن أن يعمل العجائب مع الرؤوس السوداء. تحتاج فقط إلى وضع لب الطماطم على المناطق المصابة قبل الذهاب إلى الفراش وشطفه في صباح اليوم التالي. تحتوي الطماطم أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على تجفيف الرؤوس السوداء. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر الطماطم مقشرًا رائعًا ، وتساعد خصائصها الحمضية في إزالة انسداد المسام.

مسحوق القرفة

يمكن استخدام هذا العلاج لمنع وإزالة الرؤوس السوداء. ابدأ بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة وعصير الليمون. يمكنك أيضًا إضافة قليل من مسحوق الكركم إليه. ضع العجينة على وجهك لمدة 10-15 دقيقة ، واشطفه بالماء العادي. تساعد القرفة على تضييق المسام وتحسين الدورة الدموية. يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على محاربة حب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء.