جميلة البوابة: 3 نصائح سهلة لجعل الماكياج يدوم طوال اليوم

لا أحد يحب عندما يذوب مكياجه أو يختفي بسهولة. إذا كنت تقضين ساعات في وضع المكياج ولكنه بالكاد يبقى لعدة دقائق ، فربما أنت ترتكبين بعض الاخطاء. لجعل الماكياج الخاص بك يدوم لفترة أطول ، يجب عليك استخدام المرطب، البرايمر والمثبت. اتباع هذه القواعد البسيطة الثلاث لن يجعل مكياجك يتلاشى بسهولة. إليك كيفية القيام بذلك:

استخدام المرطب: تتغير مستويات الترطيب للبشرة طوال اليوم ، لذلك اختر مرطبًا جيدًا يحافظ على رطوبة بشرتك.

اختيار البرايمر: يساعد البرايمر في الحفاظ على المرطب ويوفر سطحًا ناعمًا للماكياج ، مما يمنحه قوة بقاء أطول.

التثبيت بالبودرة: حتى يدوم مكياجك لفترة أطول ، قومي بتثبيته ببودرة شفافة للوجه. تساعد هذه الخطوة على تثبيت الماكياج على وجهك بعد وضع مكياجك.

