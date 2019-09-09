جميلة البوابة: 3 وصفات باستخدام جوز الهند لتفتيح البشرة

الحصول على بشرة أكثر إشراقًا ليس بالأمر الصعب كما يظهر في الإعلانات. كما ان الأمر لا يتطلب الكثير من المال للقيام بذلك، فقط القليل من زيت جوز الهند وبعض المكونات المنزلية الأخرى وسيصبح لديك كريم تبييض طبيعي رائع بين يديك.

أنت بحاجة الى زيت جوز الهند

الطريقة:

خذ بعض زيت جوز الهند في راحة يدك وافركها معًا لبعض الوقت.

ضع هذا الزيت على المناطق التي تريد أن تفتيحها أو على جميع أنحاء بشرتك ، ثم قم بتدليك المكان برفق لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة.

اترك الزيت ليلاً حتى يمتصه الجلد.

اغسل المكان الذي طبقت عليه الزيت بالماء البارد واستخدم مرطب خفيف.

عصير جوز الهند والليمون

الطريقة:

يقطع الليمون ويعصر .

خذ حوالي 10-12 قطرات من هذا العصير وامزجه بملعقة كبيرة مع زيت جوز الهند.

قم بتدليك بشرتك باستخدام هذا الزيت بلطف لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة حتى يمتص الجل الزيت بالكامل.

يمكنك ترك هذا الزيت طوال الليل مثل العلاج السابق. اغسله ببعض الماء في الصباح.

جوز الهند والعسل

الطريقة:

امزج ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من العسل لعمل مزيج جيد.

أضف ملعقتين كبيرتين من دقيق الغرام في المزيج لصنع عجينة سميكة ناعمة.

انشر هذا العجينة على وجهك تمامًا ثم قم بتدليكه لبضع دقائق. اترك الأمر هكذا لمدة 20 دقيقة.

استخدم منظفًا عشبيًا جيدًا إلى جانب الماء الدافئ لإزالة العسل تمامًا.

يمكن استخدام هذا العلاج مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتفتيح بشرتك وإزالة المناطق المظلمة.