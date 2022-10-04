جميلة البوابة: 4 حيل لتقليل ظهور الندبات سواء كانت ناجمة عن إصابة أو حب الشباب أو الجراحة أو المرض ، يمكن أن تكون الندوب بمثابة تذكير غير مرغوب فيه بصدمة سابقة. لحسن الحظ ، تتلاشى معظم الندبات بمرور الوقت ، حتى لو لم تختف تمامًا. ومع ذلك ، فإن بعض الندبات تكون أكثر عنادًا ، وعلى الرغم من أنها لا تسبب ألمًا أو مشاكل صحية ، إلا أنها يمكن أن تساهم في حدوث ضغط عاطفي كبير اعتمادًا على موقعها (وجه الشخص). إذا تضرر تقديرك لذاتك بسبب الندوب ، فمن المحتمل أنك تبحث عن طرق لجعلها تختفي. لنستعرض أربع نصائح وحيل لتقليل ظهور الندبات.

جميلة البوابة: 4 حيل لتقليل ظهور الندبات

1. التصرف في وقت مبكر بعد الإصابة

ليس من الممكن دائمًا معرفة ما إذا كانت الإصابة أو الجراحة ستؤدي إلى حدوث ندبات بعد التئامها ومتى يتم ذلك. ومع ذلك ، كلما تصرفت مبكرًا وعالجت الجرح بشكل أفضل ، قل احتمال تعرضك لتندب شديد. ينصح أطباء الأمراض الجلدية بالحفاظ على الجرح نظيفًا (بالماء والصابون المعتدل) ورطب (يمكن أن يساعد الفازلين هنا) ، وتغطيته بضمادة لاصقة للحفاظ على النظافة والرطوبة ، وتغيير الضمادة وتنظيف الجرح مرة واحدة على الأقل يوميًا ، وحمايته من أشعة الشمس المباشرة. لن يؤدي اتباع هذه الخطوات إلى حماية الجرح من العدوى فحسب ، بل سيساعد أيضًا في عملية الشفاء الطبيعية للجسم ، وبالتالي تقليل النسيج الندبي.

جميلة البوابة: 4 حيل لتقليل ظهور الندبات

2. كن حذرا في الشمس

يستنتج بعض الناس أن الحصول على تان من الشمس سيساعد في الواقع على طمس ندوبهم و / أو تلاشيها. على العكس من ذلك ، فإن التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يتسبب في الواقع في مزيد من تغير لون الندبات ، وتكون الأنسجة المتندبة أكثر عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس من بقية بشرتك. لهذه الأسباب ، من الأهمية بمكان حماية ندوبك (وكل جلدك) من أشعة الشمس فوق البنفسجية. تشمل أفضل الطرق للقيام بذلك البقاء بعيدًا عن الشمس لفترات طويلة من الوقت ، ووضع واقي من الشمس SPF 30+ على بشرتك (خاصة الندوب) عند قضاء الوقت في الهواء الطلق ، والبحث عن الظل ، وارتداء الملابس الواقية.

جميلة البوابة: 4 حيل لتقليل ظهور الندبات

3. تطبيق العلاجات الموضعية

في حين أن الندبات الموجودة لا يمكن إزالتها باستخدام العصا السحرية ، يمكنك تسريع عملية التلاشي عن طريق وضع بعض الكريمات والمستحضرات والمواد الهلامية الموضعية عليها بانتظام. تتضمن بعض المكونات الشائعة في علاجات الندبات هذه الألوة فيرا وزبدة الكاكاو وفيتامين هـ والعسل ومواد مرطبة أخرى. يمكن أن يساعد الفازلين (Vaseline) والأكوافور أيضًا في تهدئة الندبات وتقليل ظهورها.

جميلة البوابة: 4 حيل لتقليل ظهور الندبات

4. النظر في الأمراض الجلدية التجميلية

إذا كنت تكافح لتقليل الندبات حتى بعد إبعادها عن الشمس وتطبيق العلاجات الموضعية ، فاطلب المشورة من طبيب الأمراض الجلدية التجميلي. يمكن لطبيبك إخبارك عن العلاجات التي تعزز إنتاج الكولاجين ، وتقلل من تغير اللون ، وتحل نسيج / لون البشرة غير المتكافئ ، والمزيد. قد يوصون بتقشير كيميائي ، والذي يزيل خلايا الجلد القديمة والميتة ويشجع خلايا الجلد الجديدة على أن تحل محلها ؛ dermaplaning ، وهي تقنية تقشير يدوية يمكنها تحسين نسيج الجلد وتقليل ندبات حب الشباب والمزيد ؛ التقشير بالليزر ، الذي يستهدف مناطق معينة من الجلد ويسرع عمليات شفاء الجلد ؛ والقائمة تطول. على الرغم من أن أيًا من هذه الإجراءات لن يقضي تمامًا على الأنسجة الندبية ، إلا أنها يمكن أن تقلل إلى حد كبير من ظهور الندبات مع الاستفادة أيضًا من مظهر بشرتك بطرق أخرى.

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