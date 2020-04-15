جميلة البوابة: 4 خدع سحرية لإخفاء الهالات السوداء

هل تعانين من مشكلة الهالات السوداء؟ نقدم لك خدع خبراء التجميل المحترفين لاستخدام أحمر الشفاه باللون البرتقالي لاستعادة إشراقة العين وإخفاء الهالات السوداء.

خطوات إخفاء الهالات السوداء باستخدام المكياج:

1 - وزعي القليل من أحمر الشفاه البرتقالي أسفل العين ليساعد على معادلة اللون الأزرق الداكن أو الرمادي المحيط بالعين.

2 - اختاري كونسيلر أفتح درجة واحدة من لون بشرتك الأصلي للحصول على بشرة مشرقة وعيون براقة.

3 - باستخدام الكونسيلر، قومي برسم مثلث مقلوب أسفل العين، ثم ادمجيه جيدًا مع أحمر الشفاه البرتقالي في حركات خفيفة بواسطة أطراف الأصابع.

4 - في النهاية، استخدمي البودرة السائبة للتثبيت. قومي بتوزيع كمية بسيطة من البودرة باستخدام فرشاة مناسبة مع التخلص من أي بقايا زائدة.