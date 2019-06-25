جميلة البوابة: 4 علاجات للتخلص من عيوب البشرة

أشعة الشمس المباشرة لها تأثير على بشرتك. وبالتالي ، من المهم أن تبقى رطبًا جيدًا في الصيف. تحتاج أيضًا إلى العناية ببشرتك للتخلص من البقع الداكنة والحروق. إليك بعض النصائح السريعة التي يمكنك استخدامها.

تطبيق الكريم الواقي من الشمس

يمكن أن يكون سبب ظهور الندب والعيوب على الجلد عوامل مختلفة. ومنها فرط التصبغ الذي يعد مشكلة شائعة تؤدي إلى ظهور بقع داكنة. لذلك قبل الخروج إلى الشمس ، ينبغي للمرء تطبيق كريم واقي من الشمس قبل الخروج من المنزل بفترة 15 إلى 20 دقيقة.

استخدام مقشر الوجه

إذا لم تكن عرضة لحب الشباب أو ليس لديك طفح جلدي، فيمكنك استخدام مقشر الوجه بلطف مرة أو مرتين في الأسبوع. قم بتطبيقه على البقع الداكنة والندب برفق. اتركه لمدة بضع دقائق قبل غسله بالماء. يمكنك أيضًا استخدام مزيج من العسل والليمون لإزالة البقع الداكنة.

للحصول على تطهير مناسب

بناءً على نوع بشرتك ، اختر علاجًا منظفًا لطيفا على البشرة. إذا كانت بشرتك حساسة للغاية ، فيمكنك اختيار حزمة الوجه الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشوائب وترك بشرتك تبدو جديدة وتجدد شبابها. إذا كانت بشرتك عرضة لحب الشباب فيفضل استخدام مستحضرات تحتوي على الماء.

اختيار القناع الحراري

إذا كانت بشرتك جافة وبحاجة إلى تجديد ، فجرّب قناعًا حراريًا. فهو يقلل من الشوائب ويساعد أيضًا في التخلص من الخلايا الميتة ، وموازنة نسيج بشرتك وجودتها.