جميلة البوابة: 5 أسباب للعناية ببشرتك قبل النوم كما نعلم جميعًا ، فإن الحصول على ثماني ساعات من النوم كل ليلة يساعد جسمك على التعافي من يوم طويل ويبقيه صحياً وشاباً في صباح اليوم التالي. على غرار ذلك ، فإن الحفاظ على روتين ثابت للعناية بالبشرة قبل النوم يضمن أن بشرتك لديها وقت كافٍ للتعافي من الملوثات والأوساخ والأشعة فوق البنفسجية التي تتعرض لها خلال النهار.

يعزز الروتين المناسب للعناية بالبشرة تجديد البشرة وامتصاص العناصر الغذائية بينما يدخل جسمك في وضع الإصلاح أثناء النوم. تعالوا نتعرف على مزايا العناية الليلية بالبشرة وكيف يمكن أن يكون لها آثار علاجية كبيرة على بشرتك.

فيما يلي أهم 5 أسباب لماذا تحتاج بشرتك إلى مزيد من التدليل قبل النوم:

جميلة البوابة: 5 أسباب للعناية ببشرتك قبل النوم

اصلاح تصبغ الجلد

يعتبر تصبغ الجلد حول الفم والجبهة مصدر قلق متزايد بين الناس هذه الأيام. تتسبب خلايا الجلد التالفة وغير الصحية في تغميق لون البشرة بمرور الوقت. يعمل نظام العناية بالبشرة مع ثلاثي المطهر والتونر والمرطب على عجائب تصبغ. يعمل التونر على توحيد لون البشرة مع تفتيح المنطقة المصطبغة من الجلد وإزالة الخلايا الميتة مما يوفر إشراقًا في غضون أسابيع.

جميلة البوابة: 5 أسباب للعناية ببشرتك قبل النوم

علاج الجفاف

يتسبب جفاف البشرة في حكة وجهك وتقشره واحمراره أيضًا. يمكن تجنب ذلك باتباع روتين للعناية بالبشرة أثناء الليل. سيؤدي استخدام مرطب عالي الجودة يناسب بشرتك إلى الحصول على بشرة نضرة ورطبة في الصباح ، وجاهزة للاستعمال طوال اليوم.

جميلة البوابة: 5 أسباب للعناية ببشرتك قبل النوم

تنعيم البشرة

تقشير البشرة وتنظيفها أمر لا بد منه لضمان بشرة ناعمة. يتم تحقيق ذلك على أفضل وجه عندما يكون وضع إصلاح بشرتك في ذروته. نظرًا لأن مستوى الميلاتونين (أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في التحكم في دورة نوم الجسم) مرتفعة أثناء الليل ، فإن العناية بالبشرة قبل وقت النوم مباشرة هي نعمة لتنعيم بشرتك.

جميلة البوابة: 5 أسباب للعناية ببشرتك قبل النوم

توهج الجلد

سيسمح الجلد النظيف والمرطب أثناء الليل بفتح المسام المسدودة وخلق مساحة كافية لخلايا الجلد للتنفس. هذا يضمن الصحة العامة للبشرة مما يمنحك توهجًا جميلًا في الصباح .

جميلة البوابة: 5 أسباب للعناية ببشرتك قبل النوم

تجنب التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة

الشيخوخة هي شيء نتطلع إليه جميعًا ، لكن تلك التجاعيد والخطوط الدقيقة المبكرة يمكن أن تكون مصدر قلق ، وهنا يأتي دور روتين العناية بالبشرة ليلاً. نظرًا لأن البشرة الجافة والخشنة تجذب التجاعيد في وقت مبكر ، فإن ترطيب بشرتك أمر أساسي لحبس الرطوبة في الخلايا والتي بدورها تمنحك توهجًا ناعمًا ومرطبًا.

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