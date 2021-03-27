جميلة البوابة: 5 أسباب لماذا يجب أن تجربي حمام خل التفاح

هناك أنواع مختلفة من الحمامات التي يمكن استخدامها للاسترخاء وإزالة السموم. لكن هل تعلم أن فائدة خل التفاح هو المكون الوحيد الذي يمنحك الكثير من الفوائد ...

قد لا تكون من المعجبين برائحة الخل ، ولكن يمكنك أن تكون من أشد المعجبين بحمامات الخل ، لأنها يمكن أن تترك شعرك وبشرتك تبدو رائعة.

كيف تأخذ حمام الخل:

الأشياء المطلوبة:

1-2 كوب من خل التفاح

حوض مليء بالماء الدافئ أو الساخن

الطريقة:

على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع ، املئي حوض الاستحمام بالماء الدافئ أو الساخن.

أضيفي 1-2 كوب من خل التفاح.

انقعي جسمك لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط. يمكنك استخدام منشفة لتنظيف وجهك. تأكدي أيضًا من بل شعرك أيضًا.

اشطفيه بأخذ حمام بارد. على الرغم من أن البعض ينصح بترك ماء الخل يجف على الجلد.

فوائد حمامات الخل :

1. الأحماض المفيدة

الخل حمضي بشكل طبيعي وهذا هو السبب في أنه يساعد في إعادة التوازن إلى درجة الحموضة في الجلد والتي يجب أن تكون حمضية قليلاً. على الرغم من أنه يساعد في استعادة درجة الحموضة في الجلد ، إلا أن له أيضًا تأثير قلوي داخليًا ، مما يساعد في الهضم لهذا السبب.

أيضًا ، يلاحظ العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل تحسنًا من النقع في حمامات خل التفاح. قد تكون هذه الفيتامينات والأحماض المفيدة جزءًا من السبب.

2. علاج اضطرابات الجلد

خل التفاح يعمل كمضاد للبكتيريا ومحلول قابض. يساعد النقع في حمام الخل على تقليل الالتهاب في الجسم ويساعد على علاج الالتهابات الجلدية التي تسببها البكتيريا.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حروق الشمس ، يمكن أن يساعد خل التفاح في تخفيف الألم والتورم المرتبط به. الالتهابات الجلدية الأخرى مثل الإكزيما ، قدم الرياضي ، عدوى الخميرة وقشرة الرأس ، تستجيب جيدًا لحمام خل التفاح.

3. محتوى الفيتامينات والمعادن

خل التفاح هو مصدر طبيعي لفيتامين ج وفيتامينات ب والمعادن النادرة ، مما يجعله مغذيًا للبشرة. نظرًا لأن الجلد هو أكبر عضو في الجسم ، فمن الممكن الحصول على هذه العناصر الغذائية من النقع وتغذية البشرة. ثبت أنه مرطب ومغذي بشكل طبيعي ويمكن أن ينعم البشرة والشعر.

4. يعيد توازن مستويات الرقم الهيدروجيني

يمكن أن يساعد النقع في محلول الخل في الحفاظ على مستوى الرقم الهيدروجيني المناسب لبشرتك ، وهي حمضية بشكل طبيعي. توفر الطبقة العلوية الحمضية للجلد حاجزًا ضد السموم.

ولكن يتم تجريد ذلك من خلال استخدام صابون وغسول الجسم التي تحتوي على قاعدة قلوية. هذا هو المكان الذي تعمل فيه حمامات خل التفاح على إعادة توازن مستوى الأس الهيدروجيني لبشرتك لإزالة السموم من الجسم.

5. تقليل رائحة الجسم

تحدث رائحة الجسم عندما تختلط البكتيريا بالرطوبة أو العرق من الجسم. يزدهر في بيئة رطبة دافئة ، خاصة في أماكن مثل الإبط.

يمكن أن يساعد الخل في قتل البكتيريا وتقليل الرائحة. أثناء إنشاء بيئة تقل فيها احتمالية ازدهار الرائحة. يدعي بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل مزيلات العرق أن استخدام خل التفاح المخفف يعمل بشكل رائع كمزيل للعرق.

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