البوابة - من منا لا يخشى شيخوخة البشرة المبكرة، لذلك يقضي الكثير من الناس خاصة الفتيات الوقت في التقاط الصور الشخصية (السلفي) لأنفسهن بالهواتف الذكية، وقد يتضاعف ذلك عندما يتعلق الأمر بعمل فيديو لتعليم ماكياج جديد أو إطلالة مختلفة.

ولأن هؤلاء الفتيات يعشقن الجمال فلا شيء يخيفهن مثل التقدم في السن. شيخوخة البشرة أمر طبيعي ، سواء أعجبك ذلك أم لا، فسوف تكبر. وهذا يعني وجود كتل ، نتوءات ، تجاعيد وبقع تقدم العمر، ولكن هناك فرق بين شيخوخة البشرة الطبيعية عند سن معين و شيخوخة البشرة المبكرة. تعالوا لنعرف كيف تساهم الأجهزة الالكترونية بتسريع الشيخوخة.

جميلة البوابة: 5 صور سلفي تزيد من شيخوخة البشرة

فيما يلي 4 صور سيلفي يمكن أن تجعلك تبدو أكبر في العمر أسرع من أي شخص آخر:

1. وجه عبوس (تقطيب الحاجبين)

هذا يسبب ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد عند منطقة الحاجب ويمنحك تعبيرًا محيرًا دائمًا.

2. وجه البطة

يعد هذا التعبير من التعبيرات المشهورة وكل الفتيات وحتى الرجال يحبون تقليد وجه البط ولكن الاكثار من القيام بهذا التعبير يسبب الخطوط الرفيعة والتجاعيد حول الفم والشفاه.

3. الذقن المزدوج

من أخطر التحديات التي ظهرت على تيك توك والتي جعلت الكثير من الفتيات يندمن لأنها الأسوأ لتجاعيد الرقبة، لذلك من الأفضل ترك هذا التعبير للأطفال.

4. كشرة الكمبيوتر

نحن نراهن بأنك تقوم بذلك الآن. العصر الرقمي مصر على أن يترك آثاره وبصمته على وجوهنا وبشرتنا بأسوأ طريقة ممكنة.

يقول الخبراء أن التركيز الشديد عند النظر الى شاشة الكمبيوتر يسبب عبوساً أو كشرة يمكن أن تسبب ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد أسرع من أي شيء أخر. لذلك ليس فقط لحماية بصرك، ولكن لحماية بشرتك وظهرك قم بأخذ فترة راحة كل 40 دقيقة وتمشى قليلاً وانظر الى الخارج من النوافذ الموجودة في مكانك مع اراجع رأسك الى الخلف قليلاً.

5. أنف الأرنب

تقوم العديد من الفتيات بتقليد حركة أنف الأرنب عند التقاط الصور الفكاهية أو التحدث مع اصدقائهن مما يسبب ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة حول الانف ومحيط الفم والتي تحتاج الى الفيلير لاحقاً.

لا شك ان التقاط العديد من الصور الفكاهية امر طبيعي في فترة المراهقة، والعديد من الفتيات والشبان يقومون بذلك، ولكن حاول أن لا تصبح هذه التعابير عادة يومية حتى لا تندم لاحقاً عندما تبدأ هذه التعابير بترك علامتها الأبدية على بشرتك الناعمة والمرنة.

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