جميلة البوابة: 5 طرق لعلاج الشعر المجعد

إذا كان لديك شعر مجعد ومتطاير ، فلا بد وانك تعتبرينها لعنة، أليس كذلك؟ هذا المقال سيساعدك على كبح جماح خصلات شعرك المتطايرة والنظر بطريقة إيجابية لتسريح شعرك.

أولاً ، عليك أن تفهمي السبب وراء شعرك المجعد والهش. هل شعرك ملون أو معالج كيميائيا؟ هل شعرك جاف لأنك لا تستخدمين زيوتا معالجة أو لا تقومين بعمل ماسكات كريمية للشعر؟ حسنا كل هذه المنتجات قد تعالج الشعر مؤقتاً ولكنها تؤدي لاحقاً الى هشاشة الشعر وتطايره.

نقدم لك هذه النصائح للتعامل مع الشعر:

استخدمي شامبو لطيف لشعرك.

اختاري شامبو خالي من الكبريتات ولا يضر شعرك . إذا كان الشامبو غليرين ، فهذا أفضل.

لا تنسي الملطف

يشعر معظم الناس أن وضع المصل يناسبهم وأنهم لا يحتاجون إلى ملطف ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. أنت بحاجة إلى ملطف لترطيب شعرك. وهذا هو أفضل رهان للتعامل مع الشعر الجاف والهش.

لا تستخدمي الشامبو كل يوم

إذا كان لديك شعر مجعد متطاير ، لا تقومي بغسل الشعر بالشامبو يوميا. استخدام الملطف كل يومين سوف يساعد على تهدئة الشعر.

التلطيف العميق كل أسبوع

يجب أن تحصلي على علاج ملطف عميق كل أسبوع إن أمكن. سيجعل شعرك يبدو ناعما ورطبا.

استخدام زيت ترطيب

أفضل وقت لتطبيق هذا الزيت هو بعد الغسيل عندما لا يزال شعرك مبللاً. يستخدم على الاطراف وعلى الشعر المجعد.

