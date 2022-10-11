جميلة البوابة: 5 فوائد مذهلة لعشبة جيلوي لبشرتك من بين أكثر فوائد جيلوي شيوعًا بناء المناعة وإزالة السموم من الجسم ، يمكن أيضًا أن تعمل العجائب على بشرتك. بالنسبة لأولئك غير المبتدئين ، جيلوي (Tinospora Cordifolia) ، هو عشب طبي من الهند يتبع الطب الشعبي (أيورفيدا ) ويستخدم على نطاق واسع في شبه الجزيرة الهندية على مر العصور. في اللغة السنسكريتية ، يُطلق على جيلوي اسم " Amrit" والذي يمكن ترجمته إلى الخلود. لذلك ، لا يمكن أن يعزز صحتك العامة فحسب يمكن أن يكون علاجًا تكميليًا طبيعيًا لظروف صحية معينة ، خاصة على الجلد. فيما يلي 5 فوائد مذهلة للجيلوي على بشرتك:

جميلة البوابة: 5 فوائد مذهلة لعشبة جيلوي لبشرتك

مضاد للشيخوخة

يحتوي جيلوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجذور الحرة على الجلد. هذا يمنع تلف الخلايا ويمنع الشيخوخة المبكرة وأعراضها مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والعيوب والبقع الداكنة.

جميلة البوابة: 5 فوائد مذهلة لعشبة جيلوي لبشرتك

يضيء البشرة

نظرًا لقوة جيلوي في تحسين بشرة البشرة ، يمكن أن يوفر تأثيرات تجديد شباب بشرتك. كل ما عليك فعله هو صنع عجينة رقيقة من أوراق أو ساق جيلوي وتطبيق طبقة سميكة على بشرة وجهك. اغسليه بعد 20 دقيقة وسوف تشكرك بشرتك على ذلك.

جميلة البوابة: 5 فوائد مذهلة لعشبة جيلوي لبشرتك

يحارب حب الشباب

يعتبر جيلوي علاجًا طبيعيًا لتنقية الدم ويسمى "راكتاشوداكا" في "الأيورفيدا". يحارب الجراثيم والبكتيريا التي تسبب حب الشباب ويساعد على تنظيم بشرة صافية خالية من العيوب ومتوهجة بشكل طبيعي.

جميلة البوابة: 5 فوائد مذهلة لعشبة جيلوي لبشرتك

يعطي توهجاً من الداخل

يساعد الجلوي في إفادة الكبد عن طريق المساعدة في إزالة السموم. من ناحية أخرى ينظم حركات الأمعاء. يساهم هذان العاملان في إعطائك توهجًا "استيقظت هكذا". يعمل على تحسين الهضم السليم وإزالة السموم ويعد بمثابة شاحن طبيعي للبشرة مما يجعلها صافية ونضرة ومتوهجة.

جميلة البوابة: 5 فوائد مذهلة لعشبة جيلوي لبشرتك

يعالج الأكزيما والتهاب الجلد

يمكن لهذه العشبة أن تعالج اضطرابات الجلد الخطيرة مثل الأكزيما والتهاب الجلد وحتى الجذام. إن الكمية القوية من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للجذام في جيلوي تجعله علاجا للأمراض الجلدية الصعبة والمؤلمة. كما أنه يعالج أيضًا نوعًا من الطفح الجلدي والاحمرار.

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