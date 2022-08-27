جميلة البوابة: 5 نصائح لحماية بشرتك من البثور مع نهاية فصل الصيف، لا بد أنك حصلت على لون بشرة جميل. ومع ذلك، ضعي في اعتبارك أن تقلبات الطقس ، ومستويات الرطوبة المرتفعة ، والعرق المفرط يمكن أن يعرض صحة بشرتك للخطر. في هذا الوقت من العام، تعد مشاكل الجلد بما في ذلك حب الشباب والبثور والمسام جراء التعرق الشديد، من أكثر المشاكل شيوعاً. لذلك يعاني الكثيرون من أن مشاكل بشرتهم تزداد سوءًا خلال نهاية الصيف.

من أجل معالجة المشاكل المرتبطة بالبشرة الدهنية ، فإن القيام بالحد الأدنى المطلق غير كافٍ. من الضروري أن يكون لديك برنامج متسق ومدروس بعناية للعناية بالبشرة. يعد استخدام نظام مناسب للعناية بالبشرة أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط لإصلاح الضرر الذي يحدث ولكن أيضًا لمنع العواقب اللاحقة. مع المنتجات الصحيحة ونظام عناية فعال لبشرتك ، يمكنك تحقيق الهدف المتمثل في الحصول على بشرة صحية ومرطبة ومتوهجة. تعالي نجرب هذه العلاجات:

جميلة البوابة: 5 نصائح لحماية بشرتك من البثور

1.غسول خفيف للوجه

هذا هو عنصر العناية بالبشرة الجيد الذي لا مفر منه تقريبًا. أثناء الرطوبة ، يجب أن تغسل وجهك بشكل أكثر انتظامًا لأن الرطوبة ترتفع وتسبب الأوساخ والعرق والزيوت وبقايا المكياج في سد المسام ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. لذلك فهي خطوة حاسمة.

استخدام غسول وجه لطيف أو منظف بدون صابون مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا سيساعدك في التخلص من هذه الأوساخ. نتيجة لذلك ، ستكون المسام الموجودة على بشرة وجهك حرة في التنفس. يعد المنظف المائي خيارًا جيدًا!

جميلة البوابة: 5 نصائح لحماية بشرتك من البثور

2. تقشير لطيف

تتضمن الخطوة الروتينية الأخرى للعناية بالبشرة تقشيرًا لطيفًا أو فركًا خفيفًا، مرتين في الأسبوع لإزالة السموم وتنظيف خلايا الجلد الميتة وتجنب الالتهابات ، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا. هذا ليس كل شيء! عند تقشير بشرتك ، فإنك تفتح مسامك بشكل فعال ، مما يعني وداعًا للرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والعيوب الأخرى ، مثل حب الشباب. في الواقع ، إنها أفضل طريقة لمكافحة البشرة الدهنية.

لذلك ، استخدمي مقشر الوجه الذي يحتوي على النيم والتولسي لإزالة الزيوت والشوائب الزائدة من الجلد وجعله ناعمًا وسلسًا.

جميلة البوابة: 5 نصائح لحماية بشرتك من البثور

3. كريم الحماية من الشمس

يجب عليك دائمًا وضع واقي من الشمس لحماية بشرتك من العديد من مصادر الأشعة فوق البنفسجية ، سواء كنت خارج المنزل أو في المنزل ، وسواء كان الجو مشمسًا أم لا. يحمي الواقي من الشمس بشرتك من أشعة UVA و UVB الخطرة ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس ، والدباغة ، والشيخوخة المبكرة اختر واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى وهو غير دهني ومقاوم للماء ومقاوم للعرق.

جميلة البوابة: 5 نصائح لحماية بشرتك من البثور

4. ترطيب

يعتقد الكثير من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية أنه لا ينبغي عليهم استخدام المرطب لأنه سيزيد من مشاكلهم سوءًا. لكن المرطب ضروري أيضًا للبشرة الدهنية. المرطب المناسب يحبس الترطيب الطبيعي للبشرة ويغذيها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن منح بشرتك رطوبة كافية خلال هذا الموسم سيساعدك على تجنب التجاعيد والحفاظ على بشرتك متوهجة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحصول على كمية كافية من الماء سيبقي بشرتك رطبة وقوية من الداخل إلى الخارج.

جميلة البوابة: 5 نصائح لحماية بشرتك من البثور

5. الحد الأدنى من المكياج

لا يجب ارتداء طبقات من المكياج عندما يكون الطقس رطباً أو ماطراً. ومع ذلك ، لا داعي للقلق المفرط. من خلال إجراء بعض التعديلات الصغيرة على مستلزمات المكياج النموذجية ، قد تتمكنين من تجنب المطر.

اختاري مكياج خفيف الوزن ومقاوم للماء ، ولا تنسي إزالته بغسول لطيف يحتوي على التولسي والنيم قبل الذهاب إلى الفراش لمنع انسداد المسام وحب الشباب

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