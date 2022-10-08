جميلة البوابة: 6 طرق لاستخدام القهوة للحصول على بشرة متألقة بشرة سارة لعشاق القهوة، الآن يمكنكم الاستمتاع بمشروبك المفضل واستخدام البن أيضاً لعلاج مشاكل البشرة الشائعة. لا ترمي بقايا القهوة، احتفظي بها واستخدميها مرة في الأسبوع لعلاج وتحسين البشرة.

جميلة البوابة: 6 طرق لاستخدام القهوة للحصول على بشرة متألقة

انتفاخ العينين

للقهوة خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل انتفاخ العينين والالتهابات.

اخلطي البن المطحون مع الماء الدافئ ، اغمسي فيه كرات القطن وضعيه على المنطقة المنتفخة.

جميلة البوابة: 6 طرق لاستخدام القهوة للحصول على بشرة متألقة

الهالات السوداء

اخلطي نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع 1 ملعقة كبيرة من العسل. ضعي المعجون على الهالات السوداء. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد. هذا يساعد على تحسين الدورة الدموية. وبالتالي منع تراكم الدم تحت العين والذي غالبا ما يسبب الهالات السوداء.

جميلة البوابة: 6 طرق لاستخدام القهوة للحصول على بشرة متألقة

علاج حب الشباب

لحب الشباب والبثور المستعصية ، استخدم القهوة كمقشر طبيعي مع خصائصها المضادة للبكتيريا لمحاربة بكتيريا الجلد. افركي القهوة ببطء على وجهك. كن لطيفًا جدًا مع حركاتك. سيؤدي ذلك إلى إزالة الجلد الميت وتقليل حب الشباب.

يمكنك أيضًا عمل قناع للوجه في المنزل. امزجي 3 ملاعق صغيرة من القهوة مع 1 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص. أضيفي 3 ملاعق صغيرة من العسل و 2 ملاعق صغيرة من جل الصبار و2-3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي. اتركي العبوة لمدة 15 دقيقة أو حتى تجف ثم اشطفيها بالماء العادي.

جميلة البوابة: 6 طرق لاستخدام القهوة للحصول على بشرة متألقة

الأشعة فوق البنفسجية والجلد المتضرر من أشعة الشمس

يحمي البوليفينول الموجود في القهوة من الأشعة فوق البنفسجية ويقلل من الخطوط الدقيقة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس. امزجي 1 ملعقة كبيرة من القهوة مع 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

جميلة البوابة: 6 طرق لاستخدام القهوة للحصول على بشرة متألقة

جفاف الجلد

يحتوي كل من القهوة وزيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة. أضف 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة واخلطهم جيدًا لصنع عجينة. ضعه على الوجه بالكامل. يمكنك أيضًا استخدامه على أجزاء أخرى من الجسم جافة. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

جميلة البوابة: 6 طرق لاستخدام القهوة للحصول على بشرة متألقة

التصبغ

يساعد الاستخدام المنتظم لقناع القهوة على تفتيح الندب والعيوب ويمنحك بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من البقع. من أفضل فوائد القهوة أنها تقلل لون الشفاه.

اصنعي خليطًا عن طريق الجمع بين نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة ونصف ملعقة كبيرة من العسل وعصير نصف ليمونة. استخدم هذا "كعلاج موضعي" للبقع. ضعيه على البقع وكذلك على شفتيك ودلكي لبضع دقائق. اتركيه لمدة 10 دقائق واغسليه بالماء البارد.

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