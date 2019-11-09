جميلة البوابة: 6 طرق لمنع تساقط الشعر

هل يمكن عكس تساقط الشعر؟ الجواب في حد ذاته معقد. وبطبيعة الحال ، لا يمكن علاج تساقط الشعر ولكن يمكن التخفيف منه أو علاجه بطرق جراحية متقدمة مثل PRP وزرع الشعر والإبر الدقيقة. وقرار المضي قدما في هذا هو قرار كبير. لا شك ان الجميع يريدون أن ينمو شعرهم بشكل طبيعي. لذلك قبل أن تصل إلى المرحلة التي لا رجعة فيها من تساقط الشعر ، احذر من أي علامات تساقط الشعر وحاول السيطرة عليه في المرحلة الصحيحة.

لا يحدث تساقط الشعر فجأة ويمكن التحكم فيه في المرحلة الأولية. لذلك يجب ان تعالجه في البداية:

استشر خبيرًا عندما تلاحظ مؤشرات التساقط:

العلامات المبكرة لفقدان الشعر هي ترقق الشعر. عندما يبدأ شعرك في الانحسار الى كمية ضئيلة وأقل حجمًا ، يجب أن تكون حذرًا بعض الشيء. قم بزيارة خبير يمكنه تشخيص سبب الحالة ومساعدتك في خيارات العلاج.

التركيز على النظام الغذائي الخاص بك

ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير على شعرك. يجب تناول البروتينات والمواد المغذية لتعزيز نمو الشعر. يمكن لنقص الفيتامينات A و C و D والحديد والبيوتين أن يبطئ عملية نمو الشعر ، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر في المستقبل.

تناول المكملات الغذائية

يقول الخبراء "نظامنا الغذائي عادة ما يكون ناقصًا في العديد من المغذيات الدقيقة والبروتين". "إضافة بعض المكملات الغذائية يمكن أن يساعد في تقوية الشعر الموجود بالفعل" . يمكن أن تساعد المكملات الغذائية مثل البيوتين والزنك وبانتوثينات الكالسيوم وفيتامين د والأحماض الدهنية أوميغا 3 وغيرها في الحفاظ على شعر صحي. الجرعة تختلف من شخص لآخر ، وبالتالي استشارة الطبيب أمر لا بد منه قبل اتخاذ أي شكل من أشكال المكملات الغذائية لتخفيف الشعر.

لا تستثمر في زيوت تساقط الشعر ومنتجاتها

يحتاج المرء إلى الابتعاد عن المنتجات التجارية مثل زيوت الشعر والأمصال المتاحة في السوق. يقول الخبراء "جزيئات الزيت أكبر من أن تخترق الجلد وتؤدي فقط إلى قصبة الشعرة وجعل فروة الرأس تبدو لامعة". "ومع ذلك ، فإن التدليك بالزيت يمكن أن يساعد في زيادة تدفق الدم إلى حد ما ، مما قد يساعد في تغذية الجذور".

تقليل الضغط النفسي

يلعب الضغط النفسي دورا هاما في فقدان الشعر. الهرمونات التي يطلقها الجسم تحت ظروف الضغط النفسي يمكن أن تتلاعب بدورة نمو الشعر الطبيعية. حاول ان تقلل من الضغط النفسي عن طريق اللجوء الى التأمل، التمارين، وتناول وجبات صحية ومغذية.

اذا لاحظت تساقط غير طبيعي وفجائي للشعر، يجب ان تغير الشامبو الذي تستعمله. جرب استخدام منتجات العناية بالشعر الطبيعية والعلاجية التي تعالج تساقط الشعر بالدرجة الأولى. كذلك، تأكد من أنك تنظف شعرك بشكل منتظم وليس يومياً. يقترح الخبراء من 2-3 مرة في الأسبوع.