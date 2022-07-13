جميلة البوابة: 6 طرق مجربة لإزالة الحناء هل قمت بعمل تصميم من الحناء ولكنك الآن لا ترغبين فيه وتبحثين عن أي طريقة فعالة ومجربة للتخلص من بقايا الحناء على اليدين أو القدمين؟ للأسف تبدو تصميمات الحناء رائعة على راحة يدك وساقيك، ولكن عندما تبدأ في التلاشي، تصبح مشوهة وغير مرغوبة. جميلة البوابة تقدم لك هذه الطرق المجربة والطبيعية للتخلص من بقايا رسومات الحناء بفعالية:

جميلة البوابة: 6 طرق مجربة لإزالة الحناء

1.عصير الليمون أو الليمون

يمكن أن يساعد الليمون أو الليمون الأخضر بشكل فعال في تفتيح لون الحناء بفضل خصائص التبييض. اقطعي ليمونة إلى نصفين واعصري العصير مباشرة على يديك أو قدميك. افركي بلطف لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ. يمكنك بدلاً من ذلك نقع يديك أو قدميك في دلو نصف مملوء بالماء الدافئ مع خمس إلى ستة ملاعق كبيرة من عصير الليمون. من الأفضل القيام بذلك مرتين في اليوم.

جميلة البوابة: 6 طرق مجربة لإزالة الحناء

2. معجون الأسنان

يمكن لهذا الأنبوب الصغير من معجون الأسنان أن يصنع العجائب - من إضافة لمعان إلى ابتسامتك إلى مساعدتك في التخلص من بقع أحمر الشفاه أو أقلام التلوين الدائمة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعدك المواد الكاشطة والمكونات الأخرى الموجودة في معجون الأسنان في التخلص من لون الحناء من يديك و / أو قدميك. ضع طبقة رقيقة من معجون الأسنان أينما كان الحناء واتركيه يجف بشكل طبيعي. افركي بلطف معجون الأسنان الجاف وامسحيه بقطعة قماش مبللة. اتبعي بعد ذلك بغسول مرطب. افعلي ذلك مرة واحدة كل يوم بديل للحصول على نتائج فورية.

جميلة البوابة: 6 طرق مجربة لإزالة الحناء

3. صودا الخبز

صودا الخبز هي عامل تبييض طبيعي آخر يمكن أن يساعدك على التخلص من بقايا الحناء من يديك وقدميك على الفور. اصنعي عجينة سميكة عن طريق خلط أجزاء متساوية من مسحوق صودا الخبز والليمون معًا. ضعيه على يديك لإزالة لون الحناء. اتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغسليه. كوني حذرة من الافراط في الاستخدام، هذا المعجون يمكن أن يجعل يديك جافة وخشنة.

جميلة البوابة: 6 طرق مجربة لإزالة الحناء

4. غسل اليدين

يمكن أن يساعد الصابون المضاد للبكتيريا على تفتيح الحناء، وبالتالي فإن غسل يديك كثيرًا يمكن أن يساعد في تسريع عملية التخلص تمامًا من اللون. اغسلي يديك حوالي 8 إلى 10 مرات يوميًا بصابون مضاد للبكتيريا أو بغسول لليدين. بما أن الغسل المفرط يمكن أن يجفف يديك ، تجنبي الإفراط في الغسل واتبعيه دائمًا بغسول مرطب.

جميلة البوابة: 6 طرق مجربة لإزالة الحناء

5. الماء المالح

من المعروف أن الملح عامل تطهير فعال ، وبالتالي يمكن أن يساعدك على التخلص من البقع تدريجيًا. أضيفي كوبًا واحدًا من الملح إلى حوض نصف مملوء بالماء الدافئ وانقعي يديك أو قدميك فيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا. افعلي هذا كل يوم للحصول على نتائج أفضل. تذكري أن نقع يديك أو قدميك لفترات طويلة يمكن أن يجففهما. لذلك ، من الأفضل المتابعة باستخدام كريم مرطب.

جميلة البوابة: 6 طرق مجربة لإزالة الحناء

6. مزيل الماكياج

يمكن أن يعمل أي مزيل مكياج يحتوي على السيليكون كطريقة لطيفة للتخلص من صبغة الحناء. استخدمي مسحة قطنية أو قطن الأذن مشبعة بالمزيل وضعيها على وشم الحنة تمامًا ثم أزيلي مزيل المكياج بقطعة قماش جافة. قد تحتاجين إلى تكرار ذلك عدة مرات.

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: كل ما ترغبين معرفته عن الحناء

جميلة البوابة: كل ما تحتاجين إلى معرفته عن الحناء (جزء 2)