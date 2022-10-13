جميلة البوابة: 6 فوائد لاستخدام الفحم في تنظيف بشرتك قد يساعد الفحم النشط في إزالة الشوائب والأوساخ من الجلد وتحسين ملمسه ومظهره. اقترحت دراسة أجريت عام 2019 أن قناع التقشير بالفحم النشط كان قادرًا على تنظيف المسام وتعزيز تنظيف البشرة عن طريق إزالة الخلايا الميتة. ولكن ما هي الميزة الخاصة لاستخدام الفحم للبشرة.

جميلة البوابة: 6 فوائد لاستخدام الفحم في تنظيف بشرتك

تحسين حب الشباب

تحدث مشكلة حب الشباب بسبب البكتيريا والزيوت وخلايا الجلد الميتة التي تتراكم داخل المسام مسببة التورم والاحمرار والتهيج وفي بعض الحالات ندبات. ومع ذلك ، هناك طرق لا حصر لها للسيطرة على حب الشباب. يمكنك استخدام الفحم المنشط كعلاج. له خصائص عالية النفاذية ومضادة للبكتيريا ، مما يساعد في إزالة البكتيريا المحبوسة داخل المسام. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين المظهر العام للبشرة بشكل كبير والحفاظ عليها نظيفة.

جميلة البوابة: 6 فوائد لاستخدام الفحم في تنظيف بشرتك

يزيل السموم

أظهرت العديد من الدراسات أن أقنعة الفحم النشط يمكن أن تساعد في القضاء على الشوائب من أعماق الجلد. وذلك لأن الفحم يجذب السموم والبكتيريا. نتيجة لذلك ، بعد استخدام قناع الفحم الجيد للوجه ، سيكون لديهم بشرة نظيفة ومشرقة.

جميلة البوابة: 6 فوائد لاستخدام الفحم في تنظيف بشرتك

علاج لدغات الحشرات

يمكن أن تكون لدغات الحشرات أكثر الأشياء غير السارة على الإطلاق. لكن لحسن الحظ ، هناك أقنعة الفحم المنشط التي يمكن أن تساعدك في تجنب أي مشاكل. سيساعد أيضًا على تحييد أي سموم تلقتها بشرتك من سم الحشرات. سينتهي به الأمر بتهدئة بشرتك وتهدئتك.

جميلة البوابة: 6 فوائد لاستخدام الفحم في تنظيف بشرتك

تصغير المسام

لا تظهر المسام المتضخمة سيئة على الوجه فحسب ، بل إنها أيضًا سبب رئيسي لمشاكل الجلد مثل حب الشباب. نتيجة لذلك ، يعد تقليل حجم المسام واستعادة صحة الجلد أمرًا بالغ الأهمية. ستتمكن من فتح المسام والحفاظ عليها خالية من الملوثات بفضل خصائص امتصاص الزيت للفحم المنشط. سوف يساعد الفحم في إزالة الشوائب الضارة التي هي السبب الجذري للرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. علاوة على ذلك ، أثناء استخدامه ، ستلاحظ أن مسامك تصبح أصغر بمرور الوقت.

جميلة البوابة: 6 فوائد لاستخدام الفحم في تنظيف بشرتك

علاج الأمراض الجلدية

يحتوي الفحم على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تساعد على التئام الجلد التالف. كما أنه يعمل بشكل جيد للغاية لتهدئة الأمراض الجلدية مثل الأكزيما. ومع ذلك، يجب أن تدرك أن هناك القليل جدًا من الأبحاث لدعم هذا الادعاء. على الرغم من عدم وجود أدلة ، فإن الفحم المنشط فعال في تحقيق نتائج جيدة للبشرة. تحتاج ببساطة إلى تعلم كيفية استخدامه حتى تتمكن من تطبيق المكون على وجهك بشكل صحيح والحصول على بشرة صحية.

جميلة البوابة: 6 فوائد لاستخدام الفحم في تنظيف بشرتك

يعمل كمقشر لطيف

قوام الفحم المنشط محبب قليلاً ولكنه ناعم. يعمل كمقشر. يمكن أن يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة ، ويكشف عن توهج صحي. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المقشر قد لا يكون مناسبًا لبشرتك الحساسة. لذلك من المهم أن تستشير طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك قبل استخدامه.

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