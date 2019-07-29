جميلة البوابة: 6 نصائح لم يخبرك عنها أحد عند الحلاقة

قد تبدو حلاقة شعر الجسم بسيطة ، لكنها ليست دائمًا حلاقة ناعمة. إذا انتهى بك المطاف إلى الإصابة بالطفح الجلدي والجروح والصدمات ، فمن المحتمل أنك تفعلين ذلك بشكل خاطئ. نقدم لك 6 نصائح يجب اتباعها للحصول على حلاقة نظيفة:

التقشير

من المهم تقشير بشرتك قبل الحلاقة. هذا سوف يساعد على تجنب المسام المسدودة والتخلص من خلايا الجلد الميتة. لذلك ، إذا كنت تريدين حلاقة أكثر سلاسة، فاستخدمي مقشرًا خفيفًا قبل الحلاقة.

الحلاقة أثناء الاستحمام

يفضل الحلاقة اثناء الاستحمام، حيث تكون بشرتك رطبة ، مما يجعل البشرة والشعر أكثر نعومة.

استخدام رغوة الصابون

من الأفضل استعمال كريم الحلاقة أو الرغوة بدلاً من استخدام الصابون أو غسول الجسم. لانه سوف يساعد على ترطيب البشرة ويمنحك حلاقة ناعمة دون تهيج الجلد.

لا تضعي الكثير من الضغط

إذا كنت تعتقد أن المزيد من الضغط يعطي حلاقة أقرب ، فأنت تفعل ذلك بشكل خاطئ. هذه الطريقة يمكن أن تسبب تهيج الجلد ، حلاقة غير متساوية وحتى بثور مؤلمة.