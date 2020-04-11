جميلة البوابة: 6 وصفات طبيعية للعناية بالشعر المصبوغ

يحتاج الشعر الى عناية وترطيب خاصة ما بين المواسم حيث يزداد جفاف الشعر، ولكن الشعر المصبوغ في هذه الحالة يحتاج الى ضعف العناية والترطيب. نقدم لك هذه الطرق الطبيعية لتغذية شعرك والعناية به.

الوصفات:

1- قناع الموز والأفوكادو

يحتوي كلًا من الموز والأفوكادو على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على إصلاح تلف الشعر. اخلطي الموز مع الأفوكادو للحصول على خليط متجانس يوزع على الشعر وفروة الرأس ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

2- قناع الموز والزبادي

للشعر الطويل تحتاجين موزتين، وللشعر القصير موزة واحدة. قومي بخلط الموز جيدًا، ثم تضاف ملعقة كبيرة من الزبادي، ½ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع الموز للحصول على خليط متجانس من جميع المكونات. يوزع الخليط الناتج على فروة الرأس والشعر، ثم تغطى الرأس بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

3- قناع المايونيز والأفوكادو

وهو الأفضل لإعادة اللمعان والحيوية لشعرك التالف. اخلطي نصف ثمرة من الأفوكادو مع 3 ملاعق كبيرة من المايونيز و2 صفار بيضة للحصول على خليط متجانس. يوزع الخليط على فروة الرأس مع التدليك برفق. بعدها، تغطى الرأس بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة، ثم تشطف بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

4- قناع البيض والمايونيز

لإصلاح تلف الشعر المصبوغ، احرصي على استخدام ماسك غني بالبروتين مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل. المايونيز والبيض من أفضل المصادر الغنية بالبروتين، والتي تساعد على إصلاح تلف الشعر المصبوغ. يوزع الخليط على الشعر وفروة الرأس لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء الفاتر، ثم يتبع باستخدام الشامبو.

5- قناع صفار البيض وزيت الخروع

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع صفار بيضة واحدة جيدًا، ثم تضاف محتويات كبسولة من فيتامين E. يوزع الخليط على الشعر مع التدليك برفق. يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم يشطف جيدًا بالماء البارد ويتبع باستخدام الشامبو.

6- قناع الموز وزيت اللوز

في وعاء صغير، تضاف 10 قطرات من زيت اللوز الحلو مع موزة مهروسة. يوزع الخليط على الشعر، ويترك لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف بالماء الفاتر. بعد ذلك يستخدم الشامبو كالمعتاد.