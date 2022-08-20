جميلة البوابة: 7 علاجات سبا للشعر في المنزل لا بد وانك بحثت في الإنترنت آلاف المرات عن هذا الموضوع ومع ذلك ما زلت تبحثين عن قناع فعال للشعر ولا ينطوي على الكثير من الخطوات. أولاً، لكي يعمل أي قناع شعر ، تحتاجين إلى تحديد حالة الشعر التي تريدين معالجتها بالضبط والتأكد من ملائمة وجودة كل المكونات.

لا تقعي فريسة لوضع أي شيء في شعرك ، فأنت بحاجة إلى وضع المكونات المناسبة للحصول على قناع الشعر المثالي الذي يرغب فيه شعرك. دعونا نلقي نظرة على بعض أسهل أقنعة الشعر ومشكلة الشعر التي ستعالجها. بعض الأفكار التي يمكنك صنعها بنفسك للحصول على شعر صحي في المنزل.

جميلة البوابة: 7 علاجات سبا للشعر في المنزل

قناع حليب جوز الهند لشعر حيوي وصحي

في حين أن تناول جوز الهند مفيد لبشرتك وعينيك ، فإن إعطاء سبا حليب جوز الهند لشعرك يمكن أن يجعل علاقتك بشعرك صحية مرة أخرى. دلكي كوبًا من حليب جوز الهند على شعرك ، الكمية تعتمد على طول شعرك ، قومي الآن بلف منشفة حول رأسك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة. اشطفيه بعد ذلك واتبعه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

جميلة البوابة: 7 علاجات سبا للشعر في المنزل

قناع البيض والعسل لشعر صحي وقوي

البيض هو أحد المكونات المفضلة لتضمينها في العناية بالبشرة والشعر. اخلطي بيضة واحدة مع العسل وزيت الزيتون. استخدمي فرشاة لتطبيق قناع الشعر الناعم على فروة رأسك وشعرك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه. لا تقلق من أن رائحة البيض سوف تزول بعد الغسلة الثانية.

جميلة البوابة: 7 علاجات سبا للشعر في المنزل

قناع الشاي الأخضر لمعالجة الشعر الخشن

إذا كنتِ قلقًة بشأن تساقط الشعر المستمر ، فانتقلي إلى هذا لتطهير فروة رأسك بشكل جيد. في كثير من الأحيان ، تكون فروة الرأس مسدودة بالأوساخ التي تؤدي إلى تساقط الشعر. سوف يغسل الشاي الأخضر كل جزيئات الأوساخ ويقلل بدوره من تساقط الشعر. انقعي كيسين من الشاي الأخضر في ماء ساخن واتركيه لمدة 5 دقائق. اتركي ماء الشاي الأخضر يبرد ، ثم اسكبي نفس الماء على فروة رأسك، ودلكي فروة رأسك به برفق. يمكنك شطف هذا بالماء أيضًا.

جميلة البوابة: 7 علاجات سبا للشعر في المنزل

قناع الجلسرين للشعر لعلاج قشرة الرأس وحكة فروة الرأس

في وعاء ، اخلطي جميع المكونات 1 - 2 ملعقة كبيرة من بلسم الشعر ، 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون ، 1 ملعقة صغيرة من الجلسرين ، وربع ملعقة صغيرة من الخل (هذا لإضفاء اللمعان). ضعي هذه العبوة على جذورك وخصلاتك ، اتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها.

جميلة البوابة: 7 علاجات سبا للشعر في المنزل

قناع الموز وزيت الزيتون المهروس للشعر الجاف والمتقصف

طريقة أخرى يمكنك تجربتها في المنزل لتهدئة الشعر الجاف والمتطاير وهي خلط ملعقة كبيرة من البلسم ونصف موز مهروس وعصير ليمونة وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب و2-3 قطرات من زيت اللافندر الاساسي. امزجي كل هذه معًا لعمل قناع. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه. سيعطيك هذا شعرًا ناعمًا ولامعًا على الفور.

جميلة البوابة: 7 علاجات سبا للشعر في المنزل

قناع الشعر بالصبار وزيت الزيتون لشعر ناعم ولامع

قناع شعر سريع وفعال للغاية يمكنك صنعه في المنزل هو مزج موزة واحدة وملعقة صغيرة من جل الصبار وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. يخلط معًا في الخلاط لصنع عجينة ناعمة. ضعيه بالتساوي على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

جميلة البوابة: 7 علاجات سبا للشعر في المنزل

قناع ماء الأرز للشعر لعلاج فروة الرأس ، وتخلص من الدهون الزائدة وقشرة الرأس

ماء الأرز نعيم للشعر ، ما عليك سوى استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم ، سواء كان ذلك مرة في اليوم أو مرة في الأسبوع. عند وضع ماء الأرز ، حاولي التركيز حقًا على فروة رأسك. اتركيه لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق ، ثم اشطفيه. ربما ستلاحظ على الفور مدى قوة وكثافة شعرك.

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