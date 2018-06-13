دراسة: لماذا فقد جيل الشباب إهتمامه بالجنس؟

على الرغم من أن أي شيء متعلق بالجنس غالبا ما يثير فضولنا، إلا أن جيل الشباب ليس في عجلة من أمره لممارسة الجنس. والمثير للدهشة أن جيل الألفية ينتظرون وقتا أطول لممارسة الجنس لأول مرة، وفقا لبحث جديد.

اجرت وزارة التعليم في جامعة كوليدج لندن دراسة على 16.000 شخص ولدوا بين عامي 1989-1990. تم تتبع المشاركين من عمر 14 عامًا عندما بدأوا في تطوير معرفتهم حول الجنس وأي شيء متعلق به مثل العذرية والاستمناء الخ.

المقابلات:

وأجرى الباحثون مقابلات مع المشاركين في عام 2016 وخرجوا بنتيجة مفاجئة. أُجري البحث في إطار مشروع الخطوات التالية - الذي بدأ في عام 2004 ويراقب الطلاب الملتحقين بالمدارس في جميع أنحاء إنجلترا - من وزارة التعليم.

ما الذي اكتشفوه؟

عندما قام الباحثون بتحليل البيانات التي تم جمعها بعد إجراء مقابلات مع العينة، قاموا باكتشاف مذهل - فقد زاد عدد الشباب الذي ينتظرون لفترة أطول لممارسة الجنس مقارنة بالجيل السابق. كما وجدوا أن واحداً من كل عشرين شخصًا قال بأنه لم يمارس الجنس حتى سن 26 عامًا.

السبب وراء انخفاض اهتمامهم بالجنس:

وفقًا للدراسة، فقد الجيل الشاب الاهتمام بالجنس بسبب "الخوف من الحميمية" والضغوط الذي يواجهونها في وسائل الإعلام الاجتماعية.

فرص العثور على شريك تقل مع التقدم في العمر

ووجد الباحثون أيضا أن فرص العثور على شريك جنسي انخفضت مع تقدم العمر. حوالي 90 في المائة من الأشخاص الذين فقدوا عذريتهم مارسوا الجنس لأول مرة قبل بلوغهم سن التاسعة عشرة.

النتيجة:

وفقا للخبراء ، نشأ جيل الشباب في جو من الفرط الجنسي والتعرض الواضح للمواد الاباحية (من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية ، وأشرطة الفيديو الاباحية أو الأفلام وغيرها) لاشخاص محترفين. الخوف من الإذلال أو الرفض لأجسادهم ، عندما يقارنونها بما يرونه على الشاشة ، يمكن أن يكون أحد الأسباب وراء عدم اهتمامهم بالجنس.