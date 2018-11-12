ما علاقة الجوارب المبللة بعلاج بعض الامراض؟

هل سمعت بتجربة النوم بجوارب رطبة أو مبللة وما علاقتها في علاج الأمراض والمشاكل الصّحية؟

وفقا للدراسات تبين أن النوم بجوارب مبللة هو علاج فعال لكثير من الأمراض، مثل ارتفاع الحرارة، تهدئة السعال، وعلاج التوتر.

اذا كنتِ تعانين من الحمى: قومي بوضع جواربك في وعاء به كوبين من الماء وكوب من الخلّ الأبيض. ألبسي الجوارب ونامي بها، ستلاحظين بعد مرور 40 دقيقة أن حرارة جسمك قد انخفضت، وذلك لأن الخلّ يعزز تدفّق الدّماء ويعمل على تقوية المناعة ومحاربة الفيروسات.

أما اذا كنت تعانين من السّعال القوي فينصح بوضع قطعة من البصل المقطّعة في جوارب مبللة وارتدائها طوال الليل.وفي حال كنتِ تعانين من التوتّر والتعب ننصحك بارتداء جوارب مبللة بزيت الخزامى الذي يُعرف بقدرته على التحكّم بالتّوتر وعلامات التّعب.