4 طرق فعالة لزيادة كثافة الحاجبين بشكل طبيعي

بعض النساء محظوظات والبعض الاخر بحاجة الى مساعدة خارجية

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت موضة الحواجب الكبيرة والداكنة، موضة ثابتة. فهي تعطي الوجه شكلا أكثر شبابا. على عكس من الحواجب النحيلة أو المرسومة بالقلم، والتي كانت شائعة جدا في التسعينات. ولحسن الحظ، فبعض النساء محظوظات بالحواجب الكثيفة، بينما تعاني الاخريات من الحواجب الرقيقة والمتفرقة، فكيف يمكنك أن تعالجي هذه المشكلة.

4 طرق طبيعية لزيادة كثافة الحواجب:

1. توقفي عن نزع شعر حواجبك

أولا، لا تفرطي في نزع شعر الحاجبين. نزع شعر الحاجبين سواء بالملقط أو الخيط أو الشمع سوف يؤدي الى ضعف الشعر وتوقف نموه. الحواجب تنمو في دورة من 2-3 أشهر، لذلك فأن التوقف لبضعة أشهر يمكن أن يحسن من نمو شعر الحاجبين ويغلق الفراغات.

2. كريم الترطيب

تحتاج منطقة الجبين إلى البقاء رطبة. استخدام جل البتروليوم أو الفازلين يمكن أن يحبس الرطوبة داخل الجلد لقفل الرطوبة. استخدام ذلك 2-3 مرات في اليوم يعزز نمو الشعر.

3. التدليك بالزيت

بنفس الطريقة التي تستخدمين بها الزيت لتغذية شعرك، قومي بنفس الشيء لحواجبك. يمكنك استخدام زيت الخروع، زيت الزيتون أو جوز الهند لتعزيز نمو الشعر. امسحي حواجبك بكرة قطن مغمسة بالزيت القطن قبل النوم.

4. بياض البيض

يحتوي البيض على البروتين، مما يساعد على تعزيز نمو الشعر ويغذي بصيلات الشعر. اخفقي بياض البيض وضعيه على الحواجب لمدة 20 دقيقة.