حالمة وأنيقة..  إليكِ مجموعة مونيك لوليه لفساتين زفاف ربيع 2020  (صور)

انطلق ماراثون أسبوع موضة أزياء العرائس، حيث يتفنن مختلف المصممون في تقديم تصاميم استثنائية وفريدة ترضي مختلف الأذواق، من العروس العصرية والكلاسيكية إلى العروس الرقيقة والجريئة، ومن بين العديد من المصممين، تعد المصممة "مونيك لولييه" أحد أكبر الأسماء في عالم أزياء الزفاف.

مونيك لولييه، هي مصممة أزياء أمريكية من أصل فلبيني، تعد من أبرز المصممين في الولايات المتحدة وفي العالم، أطلقت علامتها التجارية التي تحمل اسمها في 1996، كما أنشأت دور أزياء في مانهاتن ولوس أنجلوس، حيث تتخذ منها مقرًا لها للعمل والعيش أيضًا.

وُلدت مونيك في الفلبين، ولطالما كانت الأزياء شغفها منذ الصغر، حيث تأثرت بوالدتها التي تميزت بحس خاص في الأناقة والموضة، مما شجع مونيك إلى السعي وراء حلمها، وانتقلت إلى لوس أنجلوس في سن مبكرة لدراسة التصميم في "معهد فاشون للتصميم والتجارة" (FIDM) في كاليفورنيا.

يجدر بالذكر، أنه في العام 2003، تم تعيين مونيك كعضو في "مجلس مصممي الموضة في أميركا" CFDA، كما فازت بجائزة أفضل عرض أزياء للعرائس في حفل توزيع جوائز "مجلة إيل الفرنسية الدولية للزفاف" في 2017.

وفق مجلة "ذا نوت"، تجسد تصاميم مونيك الأناقة الممزوجة بالأنوثة والجاذبية، وتخاطب العروس الناعمة التي تحب لفت الأنظار برقة إطلالتها وليس لأنها مبالغ فيها أو غنية بالتفاصيل، كما تتميز مجموعات مونيك بتصاميم جاهزة للارتداء.

وبحسب ما كشفته مجلتي "فوغ" و"برايدز"، كشفت مونيك عن أحدث مجموعة لها لفساتين زفاف ربيع 2020، والتي تتألف من 15 تصميماً، من خلال جلسة تصوير مميزة في الحدائق الإيطالية المورقة.

تتميز المجموعة بتصاميم دراماتيكية وحالمة، تجمع بين الأناقة والأنوثة والجاذبية، كما تتميز الفساتين بتصميمات منفوشة وآخري انسيابية، تنوعت بين التصاميم البراقة والبسيطة.

اعتمدت مونيك في مجموعتها على التل والدانتيل والساتان أيضًا، وتنوعت تصاميم قصّات الصدر، بين قصّة القلب دون أكمام والـ V الجذابة، والأوف شولدر مع أكمام منتفخة، بينما تميزت أخرى بالحمالات الرفيعة الشفافة.

وفيما يتعلق بالزينة، تميزت الفساتين، بتصاميم مزينة بحبات الشواروفسكي المتلألئة، وأخرى بتطريزات الورود، بينما تميزت بعض الفساتين بنقشات وتطريزات أوراق وأغصان الشجر الخضراء.

يذكر أن الحدائق المورقة هي سر الهام تصميم هذه المجموعة المميزة، وعن اختيار إضافة تطريزات أوراق الشجر المميزة، قالت مونيك: "أصبح إدخال بعض الألوان إلى فساتين الزفاف دارجًا الآن، وخاصة نقشات وتطريزات أوراق الشجر التي ستصبح صيحة بارزة في عالم الزفاف موسم بعد الآخر".

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