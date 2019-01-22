جميلة البوابة: هذه الحبة ستعيد لشعرك القوة وتعجل بنموه

ان كنت تعانين من الشعر الخفيف والمتقصف، ينصح الخبراء باستخدام حب الرشاد الذي يساعد على نمو الشعر بشكل طبيعي ويمنع تساقطه، ويملأ فراغات الشعر، التي تسبب مظهر مزعج للعديد من النساء.

وتعتبر مشكلة الشعر الخفيف من المشاكل المنتشرة لدى الكثير من الفتيات، ويعد حب الرشاد من العلاجات الفعالة، لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، تقوي الشعر من جذوره وحتى بصيلاته، بالإضافة إلى أنه مكون طبيعي لا يحتوي على عناصر كيماوية ضارة بفروة الرأس.

يمكنك الاستعانة بزيت حب الرشاد، عبر دهنه على شعرك مع الحرص على تدليكه عدة دقائق، ثم انتظري ساعتين كحد أدنى، وبعدها أغسليه بالماء.

ويمكن ايضاً القيام بقناع من هذه الحبوب، باستخدام 3 ملاعق كبيرة منها مع ملعقتين من العسل ورأس من الثوم.

ويكفي ان تضعي الثوم والعسل وحب الرشاد في الخلاط الكهربائي، الى ان تصبح المكونات متماسكة كأي قناع. من ثم ضعيه على شعرك، واتركيها لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسليه بالماء فقط.