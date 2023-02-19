حبوب فيروجلوبين والسمنة: فوائدها وأضرارها

ينصح الأطباء عادة بتناول المكملات الغذائية الضرورية لجسم صحي وسليم، ومن أهم تلك المكملات والتي تحافظ على الجسم بشكل عام ولبعض أعضاء الجسم بشكل خاص بالبشرة والشعر والدم والأعصاب، هي حبوب فيروجلوبين ب 12، ولكن ما علاقة حبوب فيروجلوبين والسمنة، إذ أن حبوب فيروجلوبين ب 12 يحتوي على خليط من المعادن كالنحاس والزنك والحديد والفيتامينات ومنها فيتامين ب6 وب12 وحمض الفوليك، كما أنه مفيد للسيدات الحوامل واللاتي يستعدون للحمل.

حبوب فيروجلوبين والسمنة وتأثيرها على الجسم

كما ذكرنا بأن حبوب فيروجلوبين تحمل العديد من الفوائد لجسم الإنسان، ولكن يشغل العديد علاقة حبوب فيروجلوبين والسمنة، هل هي مؤدية لها فعلاً أم ماذا؟ وحقيقة الأمر أن تلك الحبوب بها فيتامين ب والزنك، المسؤولين عن زيادة الوزن إلى حدٍ ما؛ وذلك يرجع إلى كونها تزيد من الشهية وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية، إلى جانب ذلك فإن الأطباء المختصون ينصحون بشراب فيروجلوبين للأطفال ممن لديهم نقص في الوزن وفقدان الشهية؛ مما يساعدهم كثيراً على تناول الطعام وعلاج مشكلة فقد الدم لديهم.

كيفية استعمال فيروجلوبين ب12 والجرعات المصرح بها

يسمح بكبسولة واحدة مرة أو مرتين كل يوم.

ومن فيبروجلين شراب يسمح بعشرة مل يومياً.

مكونات دواء فيروجلوبين

تحتوي كبسولات فيروجلوبين علي:

حديد.

حمض الفوليك.

ريبوفلافين (فيتامين ب 2).

حمض البانتوثنيك

فيتامين ب12.

الزنك.

فيتامين ب6.

فيتامين ب1.

فيتامين سي.

المنجنيز.

نحاس.

ليسين.

اليود.

الياسين.

بينما يحتوي شراب فيروجلوبين علي:

حمض البانتوثنيك.

حديد.

الزنك.

حمض الفوليك.

استخدامات فيروجلوبين ب12

فيروجلوبين يأتي بشكلين إما كبسولات مكمل غذائي أو يأتي على هيئة شراب، وأهم استعمالات فيروجلوبين ب12 ما يلي:

سوء التغذية.

مد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة.

مفيد لفقر الدم، الذي يتسبب في نقص مستوى الحديد بالجسم.

تقوية الشعر ومنع التساقط والتقصف.

الحفاظ على الجلد والبشرة من العوامل الخارجية، كما يمنحها القوة واللمعان اللازم.

الحفاظ على الشخص من الشيب.

تعويض النقص من الفيتامينات التي تفقد بسبب سوء الامتصاص.

زيادة كرات الدم الحمراء.

يعمل على نمو الطفل بشكل سليم وصحي.

كما يستخدم في حالات نقص المناعة.

آلية استخدام فيروجلوبين ب12

في حال حدوث اضطراب في معدة المريض بعد استخدام الدواء، يجب تناول هذا الدواء مع الطعام.

يجب الابتعاد عن مضادات الحموضة، وعن منتجات الألبان، وكذلك الشاي والقهوة، في خلال ساعتين قبل أو بعد ذلك الدواء، فإنها تعمل على ضعف فعالية حبوب فيروجلوبين ب 12 بالجسم.

متى يبان مفعول حبوب فيروجلوبين

قبل أن يوصي الطبيب باستعمال هذه الحبوب، يطلب من المريض عمل فحص صورة دم كاملة، وفحص أيضاً مستويات الحديد، وبعد أن يصفه للمريض وانتهاء الكورس الأول منه، ينصح بعمل نفس الفحوصات لمعرفة مدى تأثير وفاعلية حبوب فيروجلوبين، كما بين الأطباء بأن هذه الحبوب تحتاج إلى مدة طويلة تصل من نص ساعة لساعة إلا ربع؛ ليظهر تأثيرها داخل المعدة، ويكتسب الجسم الفائدة منها.

هل حبوب فيروجلوبين تسمن

ينتشر سؤال بين السيدات وخاصة ممن يريدن منهم زيادة الوزن، حول حبوب فيروجلوبين والسمنة، وهناك تجارب لبعض السيدات بعد استعمالهم لهذه الحبوب، وتأتي كلمتهم تحت عنوان تجربتي مع حبوب فيروجلوبين تسمن، ومن بين تلك التجارب ما يلي:

التجربة الأولى

تشرح سيدة قامت بالفعل باستخدام حبوب فيروجلوبين ب 12، بعد معاناتها من النحافة عقب تخرجها من الجامعة، وبعد استعمال مختلف الفيتامينات والمكملات الغذائية، لم ينجح معها أي نوع إلا حبوب فيبروجلين ب 12، إذ أنها قد وجدت فرقاً بعد شهرين من الاستعمال في الوزن، فقد زادت بمقدار خمسة كيلو جرام إلى جانب الفوائد الأخرى التي اكتسبها الشعر وأظافر اليد.

التجربة الثانية

أوضحت أخرى بأنها بدأت استعمال العلبة الثانية من حبوب فيروجلوبين، لما وجدته من زيادة وزنها بعد استعمالها بفترة قليلة، وساعدتها الحبوب أيضاً على القضاء على مشكلة تساقط الشعر، وذلك يوضح كثيراً علاقة حبوب فيروجلوبين والسمنة التي تتساءل عنها العديد من السيدات.

التجربة الثالثة

وتوضح أخرى ممن يستعملن حبوب فيروجلوبين ب12، بأنها عملت على زيادة وزنها بشكل سريع وملحوظ، وخففت تساقط الشعر أيضاً.

احتياطات استعمال فيروجلوبين ب12

لا يمكن استعمال حبوب فيروجلوبين ب 12، بدون الرجوع إلى الطبيب، بناءً على ما يشغل العديد من أن حبوب فيروجلوبين والسمنة بينهما علاقة طردية، ومن موانع استعمال تلك الحبوب:

يمتلك المريض حساسية تجاه مكون من مكونات الدواء.

إذ كان يعاني من نوع معين من أنواع فقر الدم الانحلالي والخبيث.

وجود مشاكل في مستقبلات النحاس بجسم المريض أي لديه مرض ويلسون.

إذا وجد الحديد بنسبة عالية بالدم.

في فترة الحمل والرضاعة الطبيعية وبالأخص الثلاثة شهور الأولى.

التهابات الأمعاء والقولون.

حدوث مشاكل في التمثيل الغذائي.

حدوث نقص مستوى فيتامين ب12.

عدم المبالغة في استعمال حبوب فيروجلوبين إلا بناءً على توجيهات الطبيب.

عدم تجاوز الجرعة المحددة من حبوب فيروجلوبين.

استخدام حبوب فيروجلوبين للشعر والبشرة

تعرفنا على حبوب فيروجلوبين والسمنة وما تأثيرها على الجسم، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الحبوب تعمل على تعويض فيتامين ب بجسم السيدات خلال الحمل، إذ أنه يمتص حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين بصورة صحيحة، كما أنه من الفيتامينات المهمة لبشرة صحية، وتقويتها ضد العوامل الخارجية وتعويضها ما تفقده من فيتامينات طوال اليوم، كما أن حبوب Feroglobin من المكملات الغذائية المهمة لصحة الشعر؛ إذ أنه يمده بالمغذيات الهامة لكي ينبت بشكل صحي وقوي، ويعمل على حل مشاكل الشعر التالية:

يقلل كثيراً من تساقط الشعر.

كما يوقف تقصف وجفاف الشعر.

يؤخر شيب الرأس، لما به من عنصر النحاس المسؤول عن الحفاظ على لون الشعر.

أضرار حبوب Feroglobin

قد تبدو بعض الآثار الجانبية لهذه الحبوب مع بداية استعمالها، وفي تلك الحالة يجب زيارة الطبيب إذا زادت تلك الآثار، ومن بين تلك الأعراض وأبرزها:

اضطرابات بالمعدة.

الشعور بالغثيان.

القيء.

الإمساك أو الإسهال.

آلام بالبطن.

أو أن يصبح لون البراز أسود.

إرشادات التعامل مع الآثار الجانبية لحبوب فيروجلوبين

1- فقدان الشهية

يجب على الشخص تناول الطعام في حالة الشعور بالجوع الشديد، وتناول الأطعمة المفضلة له.

2- الغثيان وألم المعدة

عليك تناول هذه الحبوب بعد تناول وجبة خفيفة، والابتعاد عن الأطعمة الحارة والدهنية والأطعمة الدسمة.

3- الإمساك

في حالة حدوث إمساك عليك تناول خضروات وفواكه بكميات أكبر، لاحتوائها على الألياف التي تمكن الأمعاء من الحركة بسهولة، مما تخفف من الإمساك، بشرط أن يباعد الشخص بين هذه الأطعمة والدواء بحد أدنى ساعتين.

4- الإسهال

شرب كميات من الماء كافية تعوض الفاقد من السوائل، وفي حال أن استمر الإسهال، أو اشتد حتى وصل الأمر إلى حدوث أعراض جفاف، يجب استشارة الطبيب على الفور.

5- تغير لون البراز

في حالة تغير لون البراز لا يستدعي ذلك القلق، ولكن إذا اختلط بالدم يجب في تلك الحالة زيارة الطبيب.

بعد أن وضحنا علاقة حبوب فيروجلوبين والسمنة، ومدى التأثير الجيد لتلك الحبوب على الجسم سواء للبشرة أو الشعر، ومدى أهميته أيضا لنمو جسم الأطفال بشكل صحي وسليم، فمن الضروري تناول المكملات الغذائية الضرورية للجسم، مثل حبوب فيروجلوبين، ولكن تحت إشراف الطبيب المختص؛ ليحدد الجرعات المحددة وعمل الفحوصات اللازمة قبل استعمال مثل تلك المكملات.