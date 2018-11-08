جميلة البوابة: خلطات طبيعية لبشرة خالية من العيوب؟

تستخدم هذه الخلطات لتخفيف حروق الشمس

الحصول على سمرة رائعة أمر طبيعي مع اقتراب الشهور الأكثر دفئة من السنة، ولكن أحيانا اثناء الاستعداد يمكن أن نقع في خطأ شائع وهو الحصول على درجة لونية داكنة أكثر مما يجب. فيكف يمكنك التخلص من هذه السمرة الداكنة باستخدام العلاجات المنزلية فقط مثل الخيار والبابايا والطماطم.

نصائح الخبراء للحصول على سمرة لطيفة والتخلص من حروق الشمس المزعجة.

الخيار، ماء الورد، وعصير الليمون: يعد هذا الخليط من أفضل العلاجات المنزلية لإزالة السمرة الداكنة. الليمون يبيض البشرة، بينما الخيار وماء الورد يبردان البشرة. تمزج المكونات الثلاثة معا وتطبق بكرة من القطن على الجلد. يغسل بعد 10 دقائق بالماء البارد.

البابايا والعسل للوجه: هذه الخلطة يمكن أن تساعدك على إزالة الاسمرار بسرعة بمساعدة الإنزيمات الموجودة في البابايا. الانزيمات الموجودة في البابايا تفتح لون بشرتك وتقلل من وضوح الندبات والبقع. العسل مرطب وملين للجلد. يخلط نصف كوب من البابايا المهروسة الناضجة مع ملعقة واحدة من العسل. يوضع على الوجه ثم يشطف بالماء بعد 10 دقائق.

خليط الطماطم واللبن الزبادي وعصير الليمون: هذه الخلطة مفيدة ومخففة للاسمرار. الليمون يساعد في إزالة البقع الداكنة والتصبغات من الجلد المدبوغ بأشعة الشمس، بينما يعمل عصير الطماطم على تقليص المسام المفتوحة ودهنية البشرة، في حين يرطب لبن الزبادي ويغذي البشرة. انت بحاجة الى ثلاثة ملعقة كبيرة من عجينة الطماطم وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من اللبن. تمزج وتوضع على البشرة ثم تشطف بعد 30 دقيقة.

مسحوق الحليب والعسل واللوز: هذه الخلطة تساعد في الحصول على بشرة واضحة. تخلط ملعقتين من مسحوق الحليب، مع ملعقة واحدة من العسل وبضع قطرات من زيت اللوز. توضع على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم تغسل.