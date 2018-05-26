حساء الجريش

حساء الجريش أو القمح من الشوربات المغذية والغنية بالفائدة...

المقادير:

150 غرام صدر دجاج

1 كوب جريش القمح الناعم

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

1 ملعقة كبيرة زيت

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

رشة ملح

الطريقة:

تسلق قطع الدجاج في الماء والملح (باقة السلق).

عندما ينضج الدجاج يضاف الجريش ويمزج على حرارة متوسطة إلى أن تصبح أشبه بهريس كثيف.

يضاف الماء إذا كان الحساء كثيفاً جداً.

يقلى البصل المفروم بالزيت إلى أن يصبح ذهبي اللون، ثم يضاف إلى الحساء بالإضافة إلى الفلفل الأسود والكمون.

يحرك المزيج جيداً ثم يرفع عن النار ويقدم.