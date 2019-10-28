حساء الروبيان التايلاندي، وصفة شهية وغنية بالنكهات الآسيوية..

المكونات:

1 كوب أرز بسمتي غير مطبوخ

2 ملعقة طعام زبدة غير مملحة

1 رطل روبيان متوسط ​​، مقشر ومنظف

ملح وفلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة

2 حص ثوم مفروم

1 بصلة ، مكعبات

1 حبة فليفلة حمراء ، مفرومة

1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج

ملعقتان كبيرتان من معجون الكاري الأحمر

1 (12 أونصة) علبة حليب جوز الهند غير المحلى

3 أكواب مرق نباتي

عصير 1 ليمون اخضر

2 ملاعق كبيرة من أوراق الكزبرة الطازجة المفرومة

الطريقة:

في قدر كبير يوضع 1 ½ كوب ماء ، يطبخ الأرز وفقا لتعليمات العبوة، ثم يوضع جانبا.

تذوب الزبدة في وعاء كبير أو فرن هولندي على نار متوسطة الحرارة. يُضاف الروبيان والملح والفلفل حسب الرغبة. يُطهى المزيج مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح لونه وردي حوالي 2-3 دقائق؛ يوضع جانبا.

يُضاف الثوم والبصل والفلفل الحلو إلى المرق. يُطهى المزيج مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح طريًا ، حوالي 3-4 دقائق. يضاف الزنجبيل حتى تخرج رائحته المميزة ، حوالي 1 دقيقة.

يخفق معجون الكاري حتى يمتزج جيدا ، حوالي 1 دقيقة. يخفق حليب جوز الهند ومرق الخضار تدريجيا، ويترك حتى يتجانس، يخفق باستمرار ، حوالي 1-2 دقائق.

يترك ليغلي. تقلل الحرارة ويترك على النار حتى يصبح سميكاً قليلاً ، حوالي 8-10 دقائق.

يضاف الأرز والجمبري وعصير الليمون والكزبرة.