حساء القرع الحار
حساء القرع الحار
حساء القرع الحار
المقادير:
15 أوقية القرع
4 كراث
3 ½ كوب ماء
2 حص من الثوم
2 كوب مرق الدجاج
2 ملعقة طعام من توابل الكاري
2 ملعقة صغيرة من الزبدة
2 ملعقة صغيرة ملح
1 حليب جوز الهند غير المحلى
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل
1 ملعقة صغيرة من صلصة الفلفل الحار
الطريقة:
يقلى الكراث باستخدام الزبدة ، حتى تصبح طرية.
يضاف الثوم ، وتوابل الكاري والزنجبيل.
يضاف الملح ، اليقطين ، الماء ، المرق وحليب جوز الهند.
يترك على نار خفيفة دون غطاء ، وذلك باستخدام الحرارة المنخفضة لمدة 30 دقيقة.
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