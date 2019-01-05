حساء القرع الحار

حساء القرع الحار

المقادير:

15 أوقية القرع

4 كراث

3 ½ كوب ماء

2 حص من الثوم

2 كوب مرق الدجاج

2 ملعقة طعام من توابل الكاري

2 ملعقة صغيرة من الزبدة

2 ملعقة صغيرة ملح

1 حليب جوز الهند غير المحلى

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل

1 ملعقة صغيرة من صلصة الفلفل الحار

الطريقة:

يقلى الكراث باستخدام الزبدة ، حتى تصبح طرية.

يضاف الثوم ، وتوابل الكاري والزنجبيل.

يضاف الملح ، اليقطين ، الماء ، المرق وحليب جوز الهند.

يترك على نار خفيفة دون غطاء ، وذلك باستخدام الحرارة المنخفضة لمدة 30 دقيقة.