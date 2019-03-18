حساسية الأنف: المسببات والعلاج

تعتبر الحساسية من الأمراض المزعجة جداً التي تصيب الإنسان

تعتبر حساسية الأنف من الأمراض الشائعة جداً في فصل الربيع، وتصيب الأشخاص من مختلف الأعمار، وترتبط هذه الحساسية بشكل خاص في الفترات التي يتغير فيها الطقس. وتعتبر الحساسية من الأمراض المزعجة جداً التي تصيب الإنسان حيث أنه لا يمكن التحكم بالظروف المحيطة به والمسببة للحساسية بشكل كبير

مسببات الحساسية في فصل الربيع:

انتشار حبوب اللقاح بالجو. نمو الأزهار بشكل كبير بفصل الربيع حيث أمها من أقوى المسببات لحساسية الأنف.

التعرض لرياح مغبرة واستنشاقها.

تناول بعض الأطعمة المسببة للحساسية.

الإصابة بجفاف الجسم وعدم تناول الكميات اللازمة من الماء للجسم.

تناول الأغذية التي تحتوي على بهارات كثيرة.

الإصابة بضربة على الأنف ويحدث من خلالها التهاب بوتيرة الأنف.

التعرض المستمر لنوبات الرشح والزكام.

العطور ذات الروائح القوية.

الأعراض التي تصاحب حساسية الأنف حكة شديدة بالأنف وتمتد حتى الحلق.

زيادة نسبة الإفرازات من الأنف.

السيلان الشديد للأنف.

في بعض الأحيان يحدث التهاب بالعين جرُاء التحسس الأنفي مما يؤدي إلى حدوث سيلان بالعين، وألم حول منطقة العين والأنف. وشعور بتنميل داخل الأنف. قلة النوم والتوتر خلال الليل. والعطس المستمر والمتكرر.

كيفية العلاج من الحساسية بالأنف:

الوقاية:

الابتعاد عن الأماكن التي تتواجد فيها الزهور وتجنب شم رائحتها.

تجنب العطور ذات الروائح النفاذة التاي تهيج الأنف.

عدم التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل.

العلاج:

استخدام مضادات الهستامين التي تخفف من أعراض الحساسية وينصح بتناولها قبل النوم لأنها تؤدي للنعاس الشديد.

تناول مضاد حيوي خفيف للتقليل من نسبة الالتهاب بالأغشية المخاطية.

تحضير محلول ملحي خفيف ويتم ذلك بوضع ملعقة صغيرة من الملح على لتر من الماء البارد ن وتحريكه حتى يذوب، ثم يتم الاستنشاق منه ثلاث إلى أربعة مرات يومياً.

حرق بعض من أواق الميرامية واستنشاق دخانها المتصاعد.

تحضير تبخيرة للأنف من البابونج الدافئ.

تناول كميات كبيرة من الماء لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم خلال النهار.