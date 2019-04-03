حساسية الأنف عند الأطفال: الأعراض، كيفية الوقاية منها

للوقاية من حساسية الأنف يجب إزالة الغبار من المنزل بانتظام

من الأمراض الشائعة عند الأطفال هي حساسية الأنف والتي لا تلاحظها الكثير من الأمهات وهنا يوضح د/ محمد جمال مدرس مساعد طب الأطفال وحديثي الولادة بالمركز القومي للبحوث أنه هناك أعراض شائعة على كل أم يجب أن تعرفها لحساسية الأنف عند الأطفال منها:

- إذا كان الابن يعاني باستمرار من التهابات الحلق المتكررة ويذهب إلي الطبيب كل أسبوعين ويأخذ مضاد حيوي ولا يحدث تحسن بشكل ملحوظ.

- إذا كان طفلك لديه كحة مستمرة وأخذ الكثير من أدوية موسعات الشعب ألهوائية أو مذيبات البلغم والأطباء قالوا أنها حساسية صدر.

- إذا كان لديه التهابات في الأذن الوسطي المتكررة وتطور الأمر معه لخروج صديد من الأذن، مغص مستمر وتطور الأمر معه لنزلات معوية وصداع متواصل أدي إلى ضعف التحصيل الدراسي.

كيفية الوقاية من حساسية الأنف :

- غسل الأغطية والمفروشات باستمرار ونقعها في الماء الساخن للقضاء على الفيروسات .

- إزالة الغبار من المنزل بانتظام .

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية وغير مغلق.

- عدم اصطحاب الأطفال أثناء موسم انتشار حبوب اللقاح لأنها تزيد من الحساسية .

- تجنب مثيرات الحساسية مثل البيرفيوم والروائح العطرية .

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