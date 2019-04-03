طبيب البوابة: ما هي أعراض حساسية الحلق؟

أعراض حساسية الحلق تختلف أنواعها باختلاف المواسم والعوامل المسببة وإنّ الأكثر انتشاراً من بينها هي حساسية الحلق التي تحدث تبعاً لعدوى بكتيرية قد يصاحبها ألم وتهيج في الحلق أو عند التعرض للدخان المنبعث من السجائر والمواد الكيميائية أو بسبب التغيرات المناخية وردود الفعل التحسسية سواء للبرد أو الغبار وكذلك التهاب الجيوب الأنفية وضعف المناعة .

وتشمل أعراض حساسية الحلق التي قد يتم ملاحظتها على المصاب:

– ألم وتهيج وحكة في الحلق .

– صعوبة في البلع .

– التهاب الغدد الليمفاوية أسفل الفكين وانتفاخها .

– التهاب اللوزتين وظهور بقع بيضاء عليها .

– تغير في الصوت وحدوث بحة .

– الحمّى .

– السعال مع سيلان الأنف والعطاس المتكرر .

– صداع مع غثيان وقيء .

لابد من استشارة الطبيب على الفور إذا كان الطفل يعاني من أعراض مزمنة مثل الصعوبة في التنفس أو البلع وسيلان اللعاب بشكل غير اعتيادي، وأما بالنسبة للبالغين فمن الضروري رؤية الطبيب عند التهاب الحلق لفترة تتجاوز أسبوع مع صعوبة في التنفس والبلع وألم في المفاصل والأذن وارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية .

علاج حساسية الحلق

– أخذ مسكنات الألم التي تحتوي على مضادات الالتهاب التي تزيل أعراض البرد بما فيها التهاب الحلق والحمّى .

– تناول مضادات الهيستامين ومزيل الاحتقان للحد من تورم الأغشية المخاطية داخل القنوات الأنفية .

– النوم الكافي وأخذ قسط من الراحة على الدوام بعد أي مجهود بدني .

– شرب الكثير من السوائل مثل عصير البرتقال والماء والشاي والزنجبيل مع العسل .

– الغرغرة بالماء المالح عدة مرات في اليوم لتخفيف تورم وألم الحلق .

في حين أن البرد والحساسية نادراً ما تكون خطيرة بحد ذاتها إلا أنها قد تؤدي إلى حالات أخرى مثل الربو والتهابات الأذن والجيوب الأنفية، فإذا كانت لديك حساسية أو التهاب في الحلق