حساسية الربيع: تعريفها،أعراضها،أسبابها، علاجها

حساسية الربيع Spring Allergy هي ردة فعل الجسم عند التعرض لمادة خارجية دخيلة تدخل من خلال التنفس مثل اللمس، أو عبر الجهاز الهضمي، وأيضاً عند التعرض لمثل هذه المواد المسببة للحساسية، تقوم بعض خلايا جهاز المناعة بإفراز مواد معينة، كالهستامين مثلاً من الممكن أن تسبب هذه المواد أعراضا مثل الاحمرار، الحكة، أو احتقان الأنف.

أعراض حساسية الربيع

العطاس

سيلان الأنف

نمنمة الحلق والأنف والأذنين

احمرار العينين ونزول الدموع أحياناً

السعال

احمرار الجلد مع الحكة، إن كانت الحساسية جلدية.

هالات سوداء حول العينين.

أسباب حساسية الربيع

الغبار، أنواع معينة من الطعام، بعض أنواع الحشرات، مواد كيميائية، وغيرها.

في بعض الأحيان، يكون من الصعب تحديد مسبب الحساسية، كما من الممكن أن يكون الشخص حساسا لعدة مواد معاً.

من خلال فحوص معينة، يستطيع الشخص أن يعرف المواد المسببة للحساسية. يتم ذلك من خلال حقنه بالمواد المسببة للحساسية، وبعد بضعة أيام يتم إعلامه بالنتيجة (حسب ردة فعل الجسم). يتم تحويل الشخص لإجراء هذه الفحوص من خلال توجيه الطبيب فقط.

ربما تكونوا قد سمعتم عن أشخاص يعانون من الحساسية خلال الفترات الانتقالية بين الفصول المختلفة. يسمى هذا النوع من الحساسية بـ "حمى القش" (وكذلك حمى الكلأ - Hay fever)، حيث تعتبر تغييرات حالة الطقس، الغبار، وبالأساس مواد (غبار) تلقيح النباتات، من أهم مسببات هذا النوع من الحساسية.

من الممكن أن يصيب هذا النوع من الحساسية أي شخص، وفي جميع الأجيال. إلا أنه غالبا ما يظهر للمرة الأولى بين جيل 15 و 25 عاما، ويسبب كثرة العطس في غالب الحالات، بالإضافة إلى حكة الأنف، حكة العين وذرف الدموع، بل إنه من الممكن أن يسبب حالات ربو يمكنها أن تستمر لعدة أسابيع.

طرق علاج حساسية الربيع

1- حاول البقاء في المنزل في الفترة التي تكون فيها نسبة حبوب اللقاح مرتفعة في الهواء، وهي فترة الصباح الباكر، والأيام ذات النسيم التي تحمل الريح فيها حبوب اللقاح وتنقلها من مكان إلى آخر.

2- اترك أبوابك ونوافذك مغلقة خلال أشهر الربيع لإبعاد المواد المثيرة للحساسية. قد يساعد جهاز تنقية الهواء أيضاً.

3- تجنب المزارع والحدائق والأماكن التي تحتوي على الأشجار والأعشاب المنتجة لحبوب اللقاح.

4- نظف فلاتر الهواء في منزلك بشكل مستمر. واحرص على تنظيف أرفف الكتب والمخارج وغيرها من الأماكن التي يمكن أن تتجمع فيها حبوب اللقاح.

5- اغسل شعرك عند العودة إلى البيت، لأن المواد المثيرة للحساسية يمكن أن تتجمع في الشعر وتكون قريبة منك.

6- اكنس بيتك مرتين في الأسبوع باستخدام المكنسة الكهربائية. ارتد قناعاً خلال العمل، لأن التنظيف بالمكنسة الكهربائية قد يؤدي إلى إطلاق بعض حبوب اللقاح والعفن والغبار المحتجز في السجاد.

7- ارتدِ قناعاً عند تنظيف المنزل باستخدام مواد التنظيف الكيماوية إن كانت رائحتها تسبب لك الحساسية.

8- تجنب السكريات لأنها تثبط مناعة الجسم، وكلما نزل مستوى مناعة الجسم عند مرضى التحسس، زادت نسبة الحساسية لديهم.

9- توجه إلى طبيب مختص ليصف لك الدواء الأمثل لحالتك.

أغذية طبيعية تساعد في تخفيف حساسية الربيع

البصل

الزنجبيل

البروكلي

الفلفل الألوان

اللبن الزبادي

التوت البري

الأسماك

هل حساسية الربيع تسبب ضيق التنفس؟

نعم، حساسية الربيع تسبب ضيق التنفس لأنه جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات والأجسام الضارة سيتعامل مع مسبب التحسس كجسم غريب ضار يجب إخراجه من الجسم ومحاربته وقد يُسبب مشاكل عدة في الجسم مثل تهييج الممرات الهوائية.

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