6 وصفات طبيعية لعلاج حساسية العين

حساسية العين مشكلة شائعة ممكن أن يواجهها أي شخص وفي أي وقت

حساسية العين مشكلة شائعة ممكن أن يواجهها أي شخص وفي أي وقت، خصوصًا في الأماكن التي يكثر فيها التلوث، بالإضافة إلى الغبار الصادر عن الأشجار. وهذه المشكلة يمكن أن تتفاقم لأنّ الكثيرين يقومون بحكّ عينهم، ما يزيد الوضع سوءًا.

علاج حساسية العين دقيقٌ إنما سهل، إذ يمكنك تخطي هذه المشكلة من خلال علاجات منزلية طبيعية وصحية، فتتخلّصين من الحكّة والحساسية:

1- الحليب البارد: هو علاج فعّال لحساسية العين، وهو يزيل الحكّة. إفركي عينيك بلطف بقطنة عليها حليب بارد. كرّري العملية صباحًا ومساءً، وستلاحظين الفرق.

2- البطاطا النيئة: تحتوي البطاطا على خصائص معالجة لحكّة العين، وهي توفّر الإغاثة الفورية لحساسية العين، كما أنّها فعّالة في تخفيف الالتهاب والاحمرار. للاستخدام، يجب وضع شريحة من البطاطا النيئة الباردة، على العين مدة 15 دقيقة. إفعلي ذلك مرتين في اليوم لنتيجة أسرع وأفضل.

3- الخيار: يحارب الالتهاب ويقلّل من الانتفاخ في العيون والحكة. للاستخدام، ضعي قطعة رقيقة من الخيار فوق عينيك مدة 15 دقيقة. الاستعمال المتكرّر يعطيك نتيجة أفضل وأسرع.

4- العسل: هو فعال جدًا لحساسية العيون ويزيل الالتهاب. ضعي قطعة من القماش وعليها بعض العسل على عينيك. ومن ثمّ اغسلي بالماء الفاتر. حتمًا ستخف الحكة والحساسية.

5- عصير الخضار: عصير السبانخ وعصير الجزر من أفضل العلاجات لحساسية العين والتخلّص من الحكّة. يمكنك شرب السبانخ وعصير الجزر في شكل منفصل أو مزجها مع بعضها البعض. إشربي كوبين من عصير الخضار النيئة يوميًا من أجل نتائج أسرع.

6- الشاي الأسود: معروف أن الشاي الأسود فعّال لعلاج حساسية العيون، فهو لطالما استعمله أجدادنا من أجل التخلّص من مشاكل الحكّة والحساسية. أفركي عينيك بقطنة عليها الشاي الأسود البارد، وستلاحظين الفرق من الاستعمال الأول.

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