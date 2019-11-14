حساسية القمح "الغلوتين" ما أعراضها وعلاجها

حساسية الغلوتين أو الحساسية تجاه القمح، هي ردّ فعل تحسّسي من قبل الجسم على تناول القمح وجميع الأغذية التي تحتوي عليه.



اكتشفي في الآتي أعراض حساسية الغلوتين وطريقة العلاج:

أعراض حساسية الغلوتين

بعد تناول منتج يحتوي على القمح، قد تظهر الأعراض الآتية لدى الشخص المصاب بالحساسية تجاه القمح:

_ تورم أو حكة أو تهيّج في الفم أو الحلق.

_ احتقان الأنف.

_ ظهور بثور مصحوبة بحكة جلدية وتورم.

_ صداع.

_ ضيق في التنفس.

_ قيء وغثيان.

_ إسهال.

_ تشنجات جسدية.

أعراض حساسية الغلوتين التي تؤثر على الحياة



تُسبب حساسية الغلوتين تهديدًا لحياة بعض المرضى وفقًا لـ"مايو كلينك" ويُعرَف ذلك بمصطلح التآق، حيث تظهر الأعراض الخطيرة الآتية:



_ تورم أو ضيق في الحلق.

_ ألم أو ضيق في الصدر.

_ صعوبة كبيرة في التنفس.

_ مشاكل في البلع.

_ تغيُّر لون الجلد إلى الأزرق.

_ دوخة قد تصل إلى حد الإغماء.



عند ظهور هذه الأعراض على المريض يجب نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.



علاج حساسية الغلوتين



العلاج الوحيد لحساسية الغلوتين هو الابتعاد عن تناول القمح وجميع المنتجات التي يدخل القمح في تصنيعها.

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