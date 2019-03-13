احذر الاعراض واستشر الطبيب

اعراض حساسية القمح رد فعل تحسسي يحدث عند تناول القمح أو في بعض الحالات عند استنشاق دقيق القمح، وتجنب القمح هو العلاج الأساسي لهذه الحساسية إلا أن ذلك ليس سهلاً كما يبدو فهو يدخل في العديد من الأطعمة التي لن تتخيلها مثل صلصة الصويا والآيس كريم والهوت دوغ لذا لابد أن يكون معك دواء دائماً في حال أكلت القمح عن طريق الخطأ .

قد يتم في بعض الأحيان الخلط بين حساسية القمح وعسر الهضم إلا أنهما حالتين مختلفتين تماماً، فحساسية القمح تظهر عندما ينتج الجسم أجسام مضادة للبروتين الموجود في القمح وأما في حالة عسر الهضم فبروتين معين بالقمح وهو الغلوتين يؤدي إلى تفاعل غير طبيعي للجهاز المناعي .

من المرجح أن يصاب الطفل أو الشخص البالغ بحساسية القمح وتظهر عليه الأعراض بغضون دقائق بعد تناول طعام يحتوي على قمح .

تشمل أعراض حساسية القمح:

– انتفاخ أو حكة أو تهيج في الفم أو الحلق .

– طفح جلدي .

– احتقان الأنف .

– صداع الرأس .

– صعوبة في التنفس .

– تشنجات أو غثيان أو إقياء .

– إسهال .

– الحساسية المفرطة .

قد تسبب حساسية القمح لبعض الأشخاص تفاعلاً مفرطاً يهدد الحياة فتظهر أعراض مزمنة مثل:

– تورم أو ضيق في الحلق .

– ألم وضيق الصدر .

– تنفس بالغ الصعوبة .

– صعوبة البلع .

– شحوب الوجه وميله للأزرق .

– الإغماء .

مصادر بروتينات القمح:

من الواضح أن الخبز يعتبر أحد مصادر بروتينات القمح إلا أن جميع بروتينات القمح والغلوتين على وجه الخصوص يمكن أن تجدوها في الأطعمة الجاهزة وحتى في بعض مستحضرات التجميل وأدوات الاستحمام، ومن أهم هذه المصادر:

– الخبز وفتات الخبز .

– الكيك والمافن .

– البسكويت .

– حبوب الإفطار .

– الباستا .

– الكسكس .

– الدقيق .

– السميد .

– صلصة الصويا .

– منتجات اللحوم كالهوت دوغ أو اللحوم الباردة .

– منتجات الألبان كالآيس كريم .

– المنكهات الطبيعية .

– نشا الطعام .

إذا شعرت بظهور هذه الأعراض لديك ولدى طفلك عند تناول القمح فمن الأفضل استشارة طبيبك على الفور .