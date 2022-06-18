حساسية الماسكارا..الأسباب المحتملة وطرق العلاج

حساسية الماسكارا قد تؤدي إلى عيون دامعة، أو جفون منتفخة أو متهيجة، أو حكة وحرق الجلد، وفي الواقع، من الممكن أن تعاني من رد فعل تحسسي بعد وضع الماسكارا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من حساسية الماسكارا نفسها.

بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون لديك حساسية تجاه واحد أو أكثر من المكونات الموجودة في الماسكارا، فعلى سبيل المثال التهاب الجلد التماسي التحسسي هو رد فعل شائع لمستحضرات تجميل معينة، ومن المرجح أن تسبب بعض المكونات رد فعل أكثر من غيرها.

علامات وأعراض حساسية الماسكارا

إذا كنت تعانين من حساسية الماسكارا أو من حساسية تجاه المكونات الموجودة في الماسكارا، فستلاحظين بشكل أساسي العلامات والأعراض في المنطقة التي تتلامس مع مسببات الحساسية مثل جفنك وخط الرموش، وإذا كانت الماسكارا تتساقط من رموشك إلى عينيك، فقد تظهر عليك أعراض العين أيضًا.

ومن المرجح أن تبدأ في ظهور الأعراض بعد فترة وجيزة من وضع الماسكارا الجديدة لأول مرة، ومع ذلك، من الممكن أيضًا الإصابة بالتهاب الجلد التماسي التحسسي بعد الاستخدام المتكرر للمنتج على مدى فترة طويلة من الزمن.

ويمكن أن تسبب حساسية الماسكارا:

طفح جلدي على جفنك

بثور حول خط الرموش

إحساس بالحكة والحرق

جلد جاف متقشر

تورم الجفن

عيون حمراء دامعة

في حين أن هذه الأعراض قد تشعر بعدم الارتياح الشديد، إلا أنها لا تصبح شديدة بشكل عام إلا إذا كنت تعانين من حساسية شديدة تجاه أحد مكونات الماسكارا.

ما الذي يسبب حساسية الماسكارا ؟

عادة ما تتعلق حساسية الماسكارا أو الحساسية من إحدى مكوناتها بفرط الحساسية للمواد الحافظة والأصباغ والعطور، وإذا كانت بشرتك حساسة وتفاعلت مع مكونات معينة في الماضي، فمن المرجح أن يكون لديك رد فعل تجاه هذه المكونات في الماسكارا.

والمواد الحافظة هي السبب الأكثر شيوعًا للحساسية، وذلك لأن المكياج القائم على الماء، مثل معظم أنواع الماسكارا، غالبًا ما تحتوي على المواد الحافظة بكميات عالية، ومع ذلك، يجب التأكيد على أن المواد الحافظة ليست سيئة بطبيعتها، وفي الواقع، قد تلعب دورًا أساسيًا في منع نمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة التي يمكن أن تسبب التهيج والعدوى.

هل أحتاج إلى علاج طبي ؟

يجب أن يوقف التخلص من مسببات الحساسية الأعراض، ولإزالة مسببات الحساسية، سترغبين في إزالة جميع آثار الماسكارا تمامًا من رموشك والجلد المحيط، كما قد يساعد وضع ضغط بارد في تخفيف التهيج.

ولكن بشكل عام، من الأفضل التوقف عن استخدام المنتج الذي يسبب الحساسية، وبمجرد أن يزول التهيج، يمكنك تجربة علامة تجارية أخرى بدلاً من ذلك، وإذا لم تتحسن الأعراض بعد يوم أو يومين، أو ساءت، فإن الخطوة التالية الجيدة تتضمن الوصول إلى أخصائي طبي لمزيد من التوجيه والعلاج.

أيضًا من المهم تجنب لمس المنطقة المتهيجة، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في الفرك والخدش إلى إدخال البكتيريا في عينيك أو في الفتحات الصغيرة في بشرتك، وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى التهاب الجلد في الجفن إلى جانب حدوث مضاعفات مثل التهابات الجلد والتهابات العين.

كيفية منع حدوث حساسية الماسكارا

يعد فحص المكونات الموجودة في الماسكارا قبل استخدامها أفضل طريقة بشكل عام لمنع رد الفعل السلبي، حبق إذا كنت تعتقدين أنه قد يكون لديك حساسية الماسكارا أو حساسية تجاه أي مكونات شائعة للعناية بالبشرة، فيجب تجنب الماسكارا التي تحتوي على تلك المكونات.

ولإجراء اختبار قبل استخدام الماسكارا:

ضعي كمية صغيرة من المنتج على بقعة أقل وضوحًا على وجهك، مثل أسفل فكك أو خلف أذنك

اتركي المنطقة التي تم وضع الماسكارا عليها لمدة 24 ساعة على الأقل

تحققي من أي ردود فعل غير مرغوب فيها، مثل التورم أو التقشر

إذا كنت ترغبين في أن تكون متأكدة تمامًا، كرري هذه الخطوات لبضعة أيام

نصائح لاستخدام الماسكارا بأمان

ضع هذه النصائح في الاعتبار لاستخدام الماسكارا بأمان وتقليل مخاطر التهيج والإصابة، والتي تشمل:

لا تشاركي الماسكارا مع أي أحد آخر

تجنبي استخدام الماسكارا إذا كنت مصابة بعدوى في العين

التخلص من الماسكارا بعد 3 أشهر وعدم مواصلة استخدامها

التوقف عن استخدام الماسكارا أو أي منتج آخر للعين على الفور إذا تسبب في تهيج

إذا وقعت الماسكارا على الأرض، احرصي على غسلها قبل استخدامها أو إعادتها إلى الأنبوب

عدم محاولة إعادة الماسكارا الجافة إلى الحياة عن طريق إضافة الماء أو أي شيء آخر، لأن هذا يمكن أن يدخل البكتيريا

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